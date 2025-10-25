«Vamos a comercializar ya las aplicaciones para drones que hemos creado en Galicia»

Carlos Hernández es el segundo de a bordo de Telespazio Ibérica, la firma española que dirige Carlos Fernández de la Peña y pertenece al grupo italiano Telespazio, que solo el año pasado facturó más de 750 millones y ya supera los 3.300 trabajadores en 15 países. Propiedad de los gigantes Leonardo y Thales, la compañía puso sus ojos en la comunidad hace cinco años, un tiempo que bien le ha valido para crear un nutrido abanico de aplicaciones para drones que pondrá en el mercado el año que viene. Únicamente con su venta espera ingresar 20 millones en el próximo lustro, en el que aspira a triplicar su plantilla hasta alcanzar el medio centenar de profesionales y no descarta comprar startups gallegas. «Si no hubiera existido ese ecosistema sólido, probablemente no habríamos apostado por Galicia —puntualiza—. Como compañía estamos muy satisfechos».

–¿Cuándo empieza Telespazio a mirar a Galicia y por qué motivo?

Telespazio empieza a poner su mirada en Galicia en 2020, cuando la Xunta estaba terminando la primera edición de la Civil UAV Initiative —desarrollada en el marco del Polo Aeroespacial de Galicia en el Aeródromo de Rozas (Lugo)— y ya anunciaba la segunda, en la que estamos participando. ¿Por qué Galicia? Por un lado, por el espacio: a nivel nacional elaboramos un plan estratégico con el interés de complementar capacidades de observación, y el lanzamiento de la segunda edición de la Civil UAV Initiative encajaba muy bien. Además, conocíamos a la perfección el ecosistema gallego: centros tecnológicos, pymes y startups con capacidades muy sólidas —ingeniería de sistemas, conocimiento científico, desarrollo electrónico, aplicaciones de inteligencia artificial y conocimiento normativo en drones—. Eso nos animó no solo a implantarnos en esta región, sino a hacerlo de la mano de una red de socios. Si no hubiera existido ese ecosistema sólido, probablemente no habríamos apostado por Galicia.

–¿Qué frutos ha dado la Civil UAV Initiative y qué viene ahora?

Como compañía estamos muy satisfechos. Este esfuerzo ha permitido a Telespazio y al ecosistema gallego posicionarse como líderes a nivel nacional y, claramente, también a nivel europeo en el desarrollo de aplicaciones avanzadas que combinan tecnología satelital con control y operación de drones. El esfuerzo coinversor de Telespazio y la Xunta ha sido muy notable y ahí están los resultados: estamos terminando la fase de innovación y comenzando la fase de comercialización de los servicios asociados. La transferencia al mercado se ha logrado en un nivel muy alto. Contamos con soluciones para la catalogación de la población de mejillón y la identificación de la ostra japonesa como especie invasora; el control y vigilancia de la biodiversidad del litoral gallego; o el inventario forestal de muy alta resolución, muy relevante para la prevención de incendios en el futuro. Con este esfuerzo conjunto [incluyendo a nuestros socios] ya tenemos una serie de soluciones que vamos a poner en valor en el mercado para la Xunta, para otros territorios de España y a nivel internacional. Gracias a todo este esfuerzo inversor, Telespazio Ibérica ha sido reconocida dentro del Grupo Telespazio como centro de excelencia en drones y en tecnologías combinadas, uno de los objetivos que buscábamos para darle proyección internacional.

–¿Cuánto esperan facturar con la venta de las aplicaciones para drones made in Galicia?

Para los próximos cinco años, nuestras estimaciones apuntan a un negocio agregado de más de 20 millones. Y son estimaciones realistas. Empezaremos en 2026 y luego irá creciendo, pero la envolvente de esos cinco años superará los 20 millones. Y me refiero solo al marco de este proyecto en Galicia y a los servicios desarrollados aquí. El esfuerzo de crear nuevas aplicaciones continuará y, por tanto, esa cifra seguirá en aumento.

–Desde que llegaron a Galicia, ¿cuánto han invertido ya?

El esfuerzo coinversor está en torno a los 19 millones solamente en la Civil UAV Initiative, de los cuales cerca del 50% corresponde a Telespazio. Ha sido una apuesta importante por parte del grupo.

–¿Hay potencial en la comunidad de cara a seguir creciendo? ¿Cuál es la hoja de ruta de Telespazio para los próximos años?

Pensamos que Galicia, y la oficina que tenemos aquí, tienen un potencial muy grande de crecimiento. Parte de nuestro compromiso con la Xunta incluye estar presentes a largo plazo, y no es un compromiso que nos duela; al contrario. Hay acceso a talento de universidades muy potentes para seguir desarrollando nuevos proyectos e iniciativas sobre lo ya conseguido. Actualmente contamos con 15 personas en la oficina de Galicia y en cinco años esperamos crecer de forma significativa.

–¿De cuánto empleo habla?

En cinco años, quizá seamos 50 personas o más. Sería un crecimiento muy importante. Para ese tamaño, probablemente tendremos que reubicarnos. Aquí hemos creado un equipo multidisciplinar con conocimiento experto en aplicaciones de alto valor añadido dirigidas no solo a drones, sino también a servicios espaciales.

–Precisamente en estos últimos meses se ha dado a conocer la colaboración de la firma con las startups UARX y Kreios, de Nigrán y Vigo. ¿Qué más proyectos aeroespaciales hay en marcha?

Nuestro plan en Galicia tiene dos vertientes. La primera es la comercialización de los servicios desarrollados en la Civil UAV Initiative; muchos ya están en estado operacional y de ahí saldrán proyectos con distintos clientes. La segunda es continuar con pequeñas mejoras —en innovación— sobre los servicios que ya tenemos para abrir nuevos horizontes. Además, queremos impulsar la parte espacial: ahí encaja la colaboración estrecha con UARX y con Kreios, y también con centros tecnológicos como Gradiant y con la Universidade de Vigo, con la que tenemos un vínculo muy fuerte. Esperamos desarrollar proyectos inicialmente de innovación, pero siempre con la mira puesta en comercializar servicios nuevos basados en tecnologías espaciales innovadoras en un horizonte de tres a cinco años. Por eso estamos muy pendientes del diálogo estratégico que ha iniciado la Xunta en el marco del nuevo Plan Aeroespacial.

–El ecosistema gallego es joven, con empresas pequeñas de gran potencial. Y entre ellas está Telespazio, con un tamaño y unos números que no tienen nada que ver. ¿Contempla la compañía comprar startups gallegas?

Las operaciones de adquisición son siempre confidenciales, pero no descartamos realizar alguna operación de inversión en Galicia. Dicho esto, nuestra colaboración con pymes y startups [como con Kreios o UARX] responde a una visión de largo plazo y a que Telespazio cree en la innovación abierta. Como empresa tractora, aprovechamos las capacidades tecnológicas de otras empresas del ecosistema. En el caso de Kreios, me gusta destacar que la colaboración surge en el marco de Business Factory Aero: han estado incubados allí tres años y, como tractores que colaboramos con la iniciativa, mostramos interés y hemos ido madurando la colaboración en este tiempo. Tenemos el proyecto Ícaro —destinado a crear un sistema para prevenir y controlar los incendios mediante el uso de satélites en órbita terrestre muy baja— junto con otras entidades, repartiendo juego con pymes y startups, en un ambiente de colaboración que les permite crecer. Nos sentimos muy cómodos porque forma parte de nuestro ADN.