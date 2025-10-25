Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ceaga liderará el Euroclúster de movilidad

REDACCIÓN

Vigo

El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) ha sido designado por la UE para liderar el único Euroclúster del ecosistema de movilidad, transporte y automoción. El objetivo es fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas con la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, para lo que se movilizarán 1,6 millones en fondos destinados a esas firmas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents