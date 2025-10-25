Asia medra en la feria Navalia con un «fuerte incremento» de expositores

La feria del sector naval Navalia ha constatado un «fuerte incremento» de expositores de Asia interesados en participar en la próxima edición, que se celebrará en mayo de 2026 en Vigo. Así lo ha avanzado este viernes su presidente, José García Costas, en la jornada técnica La triple hélice del futuro naval: tecnología, energía y datos.

Navalia ha superado ya el centenar de expositores internacionales, con una notable presencia de Asia y, en especial, de China, que en las últimas semanas ha multiplicado las solicitudes para participar en esta cita. Un incremento que coincide con la guerra de aranceles entre el país asiático y Estados Unidos y que, según García Costas, demuestra que Navalia se percibe como un territorio neutral, profesional y estratégicamente relevante para los negocios globales».

Junto a las empresas asiáticas hay confirmadas delegaciones de Italia, Noruega, Colombia, Alemania, Argentina y Perú. La feria, según el dirigente, «está dejando de ser únicamente un escaparate para convertirse en un laboratorio de innovación, donde la economía azul, la digitalización y la energía limpia marcan el rumbo de la industria».

La jornada técnica celebrada este viernes en Vigo antes de la reunión del Comité Ejecutivo de Navalia, ha contado con la presencia de Alberto Ruiz, director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, que esta semana ha sustituido en ese puesto a Jordi Llinares. Ruiz, según explica Navalia en un comunicado, ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento, la modernización y la competitividad del sector.