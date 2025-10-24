Pérez Rumbao lanza una oferta sobre Yáñez, en concurso

Pérez Rumbao, empresa líder del sector de la automoción en Galicia, ha presentado una oferta para adquirir la unidad productiva del Grupo Yáñez, concesionario de la marca Volkswagen en la provincia, con sedes en Santiago, A Coruña y Ferrol, y en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio. La propuesta ya ha sido presentada ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña.

Fuentes próximas al proceso concursal indicaron que el plan diseñado por Pérez Rumbao contempla la subrogación de 25 trabajadores, y un ERE de extinción para el resto del personal de Yáñez. «O centro de traballo de Ferrol quedaría sen actividade, sendo Compostela e A Coruña as cidades con concesionario oficial da marca Volkswagen. Non obstante, non temos certeza que continúen exactamente nas mesmas instalacións», indicaron las mismas fuentes. Señalan que una de las posibles sedes que contempla Pérez Rumbao para su concesionario Volkswagen en Santiago es la nave de Seat situada en la Avenida Cruceiro da Coruña, en el norte de la ciudad.

Y es que además de Seat, bajo el paraguas de la compañía líder del sector en Galicia también operan en Santiago de Compostela las marcas Hyundai, Opel, Audi o Skoda.