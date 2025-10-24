Pérez Rumbao lanza una oferta de compra sobre el Grupo Yáñez, en concurso de acreedores

Pérez Rumbao, empresa líder del sector de la automoción en Galicia, ha presentado una oferta para adquirir la unidad productiva del Grupo Yáñez, concesionario de la marca Volkswagen en la provincia, con sedes en Santiago, A Coruña y Ferrol, y en concurso de acreedores desde el pasado mes de junio. La propuesta ya ha sido presentada ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña.

Fuentes de CIG-Industria indicaron que el plan diseñado por Pérez Rumbao contempla la subrogación de 25 trabajadores, y un ERE de extinción para el resto del personal de Yáñez. «O centro de traballo de Ferrol quedaría sen actividade, sendo Compostela e A Coruña as cidades con concesionario da marca Volkswagen. Non obstante, non temos certeza de que continúen exactamente nas mesmas instalacións da empresa Yáñez», apuntaron las mismas fuentes. En este sentido, señalan que una de las posibles sedes que contempla Pérez Rumbao para su concesionario Volkswagen en Santiago es una nave situada en la avenida Cruceiro da Coruña, en el norte de la ciudad. Actualmente, bajo el paraguas de la compañía líder del sector en Galicia operan en Compostela las marcas Seat, Hyundai, Opel, Audi, Skoda, Jeep o Fiat.

600 millones de euros

Pérez Rumbao, que busca amplificar su liderazgo en Galicia con la compra de Yáñez, cerró el año pasado un ejercicio histórico, tras absorber los concesionarios del Grupo Tartiere a comienzos de 2024 e incrementar un 20% su volumen de negocio, por encima de los 600 millones de euros.

Redoblando su apuesta por seguir creciendo en el campo de la movilidad sostenible, la compañía incorporó además la marca BYD en Galicia y Asturias para reforzar su red comercial en pleno bum de los modelos eléctricos e híbridos enchufables de la firma asiática, que se agregó a un extenso catálogo en el que se aglutinan una veintena de enseñas de turismos y vehículos comerciales, así como otras tres de camiones.

Despidos

Respecto al Grupo Yáñez, ya el pasado mes de junio, en pleno proceso concursal, la empresa despedía a 58 empleados de sus centros de Santiago, A Coruña y Ferrol, con lo cual extinguía el contrato al 56% de su plantilla. Una decisión que se articulaba a través de un expediente de regulación de empleo (ERE). De esta forma, el centro ubicado en Compostela reducía su personal en 18 trabajadores (de 42), mientras que en A Coruña se comunicaban 29 despidos (de 39 trabajadores) y en Ferrol, 11 (de 21).

Sin actividad

A la espera de que el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña se pronuncie sobre la oferta presentada por el Grupo Pérez Rumbao, los centros de trabajo de Yáñez, cuya plantilla llegó a superar el centenar de trabajadores, continúan abiertos, pero «sin actividad ninguna porque los proveedores no les sirven material, ni siquiera la propia marca les sirve vehículos para vender». Desde los sindicatos indicaron que la deuda de Yáñez no ha dejado de crecer en los últimos años y supera los siete millones de euros.