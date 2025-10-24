CAG reúne a los líderes del aeroespacial en Vigo

El CIAG es el congreso internacional de referencia en la industria aeroespacial en Galicia, organizado cada año por el Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG) y que cuenta con el apoyo de la Xunta. Ayer celebró una nueva edición que reunió a más de 160 profesionales de la industria aeroespacial, organizaciones a nivel internacional, entidades gubernamentales, instituciones y centros tecnológicos. Un encuentro que sirvió para congregar a los líderes del sector y reflejar mostrar el potencial de Galicia, con el objetivo de «generar sinergias y abrir nuevas oportunidades de negocio entre empresas gallegas e internacionales».

«La industria vive actualmente un momento de transformación sin precedentes, impulsado por el crecimiento de la actividad en materia de seguridad y defensa, el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales y el avance imparable de los sistemas no tripulados. Este dinamismo se refleja también en la aviación comercial, que atraviesa un periodo histórico de expansión y que pone de manifiesto la fortaleza y el potencial de crecimiento de la industria en su conjunto», señalaron ayer desde el CAG.