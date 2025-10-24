Balaídos rechaza la propuesta de España de poner fin al coche de combustión a partir de 2035
UGT y SIT se oponen al planteamiento realizado a la UE con el apoyo de Francia: «Es un error»
j. g.
La postura conjunta remitida por España y Francia a Bruselas para que mantenga los planes del fin de los coches con motor a combustión en 2035 no ha pasado desapercibida entre los trabajadores de Stellantis Vigo. Un planteamiento al que se han opuesto de la misma manera que lo ha hecho Alemania, el otro peso pesado de la industria en la Unión Europea, y al propio sector, que lleva meses reclamando un cambio de rumbo. Tanto UGT como SIT cargaron este jueves contra el pronunciamiento de los gobiernos galo y español, asegurando que «supone un problema para las plantas de fabricación instaladas en el territorio nacional», como destacó el primer sindicato, y que «la apuesta exclusiva por la electrificación es un error que ignora la realidad industrial, el empleo y las necesidades de los consumidores», como evidenció el segundo.
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
- El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida
- Policía Local y Bomberos de Vigo acceden a un sexto piso para evitar que una mujer de 56 años se quite la vida