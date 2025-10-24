Balaídos rechaza la propuesta de España de poner fin al coche de combustión a partir de 2035

La postura conjunta remitida por España y Francia a Bruselas para que mantenga los planes del fin de los coches con motor a combustión en 2035 no ha pasado desapercibida entre los trabajadores de Stellantis Vigo. Un planteamiento al que se han opuesto de la misma manera que lo ha hecho Alemania, el otro peso pesado de la industria en la Unión Europea, y al propio sector, que lleva meses reclamando un cambio de rumbo. Tanto UGT como SIT cargaron este jueves contra el pronunciamiento de los gobiernos galo y español, asegurando que «supone un problema para las plantas de fabricación instaladas en el territorio nacional», como destacó el primer sindicato, y que «la apuesta exclusiva por la electrificación es un error que ignora la realidad industrial, el empleo y las necesidades de los consumidores», como evidenció el segundo.