La automoción avista más paros por falta de chips
j. g.
Vigo
La Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa) alertó ayer del aumento del riesgo de «interrupciones generalizadas en la cadena de suministro de la industria automotriz europea» como consecuencia de una disputa vinculada a entre Países Bajos y China. Conforme explicó en un comunicado, el gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia, un importante fabricante mundial de semiconductores, por motivos de seguridad nacional, alegando la posible transferencia de tecnología sensible a su matriz china. En represalia, Pekín ha prohibido a Nexperia exportar desde China, lo que aumenta el riesgo de interrupciones.
