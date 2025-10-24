Una alianza civil, militar y empresarial

El foro «Vigo, epicentro de la fotónica en España» organizado este jueves 23 de octubre por FARO DE VIGO y Prensa Ibérica reunió a casi un centenar de personalidades del mundo empresarial, civil, político y militar en la sede de Zona Franca. Además del regidor de la ciudad, estuvieron presentes cuatro primeros tenientes de alcalde, Carmela Silva, Javier Pardo, María Xosé Caride y Ana María Mejías; los concejales Ángel Rivas y Yolanda Aguiar, así como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, con Caballero, Aitor Moll y Regades.

En el ámbito militar, además de la secretaria de Estado de Defensa, destacaron el director de la Escuela Naval Militar de Marín, el comandante Tomás Clavijo Rey-Stolle, el comandante naval de Vigo, el capitán de navío Antonio Couce, el responsable de la Brilat, el teniente coronel Campo Loarte, así como responsables policiales.

Marta Castro, Javier Ponce, Jimena García-Romeu y Francisco Díaz.

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, se mostró convencida de que la fábrica de Sparc será «un hito que marcará un antes y después» gracas al cual «tenemos que pensar que Vigo está en la vanguardia y nos va a seguir situando como líderes». También acudió el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, y representantes de empresas, e, y entes como Borgwarner, Gradiant, el CSIC o el CTAG.

Ana Alonso, Chelo Domínguez y Francisco Puga.

Próxima cita

Clavijo, Couce, Campo Loarte, Olvera, Amoedo y Luaces.

En una mañana de auténtica efesvescencia en cuanto a noticias económicas, los corrillos en el edificio de la rúa Areal permitieron el networking entre empresas. Al mismo tiempo sirvió como aperitivo del Vigo Global Summit 2025, evento organizado por el Consorcio Zona Franca que tendrá lugar entre el 12 y 13 de noviembre en el Palacio de Congresos Mar de Vigo. En él estarán presentes premios Nobel como Daron Acemoglu (Economía en 2024) o Dmitry Muratov (Paz en 2021), así como la campeona olímpica Carolina Marín, el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, o el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.