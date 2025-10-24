La advertencia del Banco de España: miles de españoles podrían perder el dinero de sus cuentas bancarias por este motivo

El Banco de España lanza una advertencia a través del Portal del Cliente Bancario: miles de españoles podrían perder el dinero de sus cuentas corrientes en desuso. La entidad explica que los usuarios deben cerrar las cuentas que ya no utilicen o estas seguirán activas y generando gastos.

Como apunta la entidad, cuando pasan 20 años sin movimientos en una cuenta, el saldo de esta se integra en el Tesoro Público. El aviso llega en un contexto de auge de la banca digital y de un aumento en el número de cuentas abiertas.

Aunque hagan falta dos décadas para considerar legalmente inactiva una cuenta y pueda parecernos complicado que alguien se despiste tanto, debemos tener en cuenta que esto también se aplica a las cuentas heredadas cuando fallece un familiar. Ten en cuenta que, aunque no haya saldo en la cuenta, esta sigue activa y el banco podrá aplicar comisiones de mantenimiento o administración.

Cómo cancelar tu cuenta y evitar comisiones

Antes de traspasar los fondos al Tesoro Público, las entidades bancarias verificarán la situación del titular o de sus herederos y comunicarán la inactividad, procediendo al traspaso cuando no haya respuesta. Para evitar esto, lo mejor es revisar las cuentas, mover el dinero que pueda haber a nuestras cuentas activas y cerrar la cuenta.

El Banco de España informa de que la cancelación debe hacerse por escrito y contar con la confirmación del banco. Asimismo, es importante que conservemos este documento para poder demostrar que la relación contractual ha terminado. Por otra parte, una cuenta en desuso puede acumular comisiones y entrar en saldo negativo, lo que puede llevar a que la entidad reclame la deuda y trastoque nuestra economía.

Este aviso llega en un momento en el que los usuarios encuentran muchas facilidades a la hora de abrir cuentas gracias al desarrollo de la banca electrónica. Estos avances hacen más sencilla la gestión de nuestras finanzas en el día a día, pero también favorece que llevemos un registro menos consciente de nuestros productos financieros o que nos olvidemos de las cuentas viejas.

Además de verificar la situación de nuestras cuentas, también es importante que mantengas actualizada la información de contacto en todas ellas, ya que esto será clave para que la entidad contacte contigo en caso de que se produzca alguna incidencia con ella.