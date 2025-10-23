Uruguay rompe el contrato de las patrulleras con Cardama: «Son hechos muy graves»

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, compareció en las últimas horas en una concurrida rueda de prensa oficial para comunicar su decisión de cancelar el contrato firmado por el anterior gobierno con el astillero vigués Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (tipo OPV, offshore patrol vessels) al apreciar, dijo, irregularidades en el procedimiento.

«Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas con la empresa Cardama», exhortó, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, o la vicepresidenta de Defensa Nacional, Sandra Lazo, que hace escasas se reunió con el equipo de la dirección del astillero para revisar el estado de la ejecución del contrato. En ese momento, han indicado a FARO desde la propia empresa, ni Lazo ni su equipo expusieron ningún problema.

El hecho es que Orsi expone que «la garantía de fiel cumplimiento» del contrato se encuentra vencida, mientras que el astillero acaba de renovar el aval con la misma entidad financiera con la que pudo poner en vigor esta doble construcción, en un pedido valorado en 82 millones de euros. «Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría», abundó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Vista desde popa de las patrulleras OPV de Cardama para Uruguay / Cedida

«Resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad, para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario», resumió el mismo alto cargo.

La dirección de Cardama no ha sido informada oficialmente de esta decisión, relatan desde el equipo que dirige Mario Cardama a este periódico, que prevé desplazarse a Uruguay para abordar este conflicto directamente. El contrato para la construcción de las dos patrulleras tipo OPV fue adjudicado por el Gobierno de Luis Lacalle, predecesor de Yamandú Orsi.