Un revulsivo para las empresas locales: «Generará un círculo virtuoso, será clave»

Representantes de tres compañías punteras de empresas del área de Vigo coincidieron en señalar que la implantación de proyectos como el de la fábrica de Sparc en la ciudad olívica supondrá un auténtico revulsivo para todo el ecosistema empresarial, que se beneficiará de las potencialidades de los chips fotónicos en industrias como la automoción, la aeroespacial o la defensa, campos en los que el sur de Galicia tiene mucho que decir pese a su ubicación geográfica.

Así lo dejaron claro en la mesa redonda titulada «Impulsando el presente y futuro de la economía del territorio: oportunidad para empresas y startups», moderada por el periodista de FARO Víctor Pérez Currás, y en la que participaron la directora de marketing y estrategia de UARX Space, Vanesa Argibay; y los CEO de Marine Instruments, Gabriel Gómez Celaya, y de Alén Space, Guillermo Lamelas, que trataron de explicar la evolución de sus compañías desde sus humildes orígenes hasta un posicionamiento que les permite mirar de tú a tú a empresas de todos los rincones del planeta.

«Nosotros, por ejemplo, nacimos para dar oportunidades a gente del entorno porque veíamos que había talento y, gracias al apoyo de las administraciones y un ecosistema favorable, como vemos con este proyecto, se genera un círculo virtuoso», relató Guillermo Lamelas.

El máximo responsable de Marine Instruments, por su parte, puso el foco en la «apuesta clave» de desarrollar un sistema de producción de tecnología a nivel local en un momento marcado por la inestabilidad geopolítica. «Estamos viendo que no podemos depender de Asia o que Holanda ha tomado el control de una empresa china. Hay muchísima incertidumbre y casi una guerra comercial, por eso que Vigo apueste por algo tan importante me parece clave. En un momento parecía que ponerse a fabricar aquí era de tontos y que había que ir al bajo coste, pero se ha demostrado que era una grave equivocación. Es importante tener un control estrecho, a los proveedores alineados contigo y nosotros, por ejemplo, tenemos el 90% de la cadena de suministros a menos de una hora de distancia», contó Gabriel Gómez.

«Parte de nuestro éxito reside en que estamos aquí, con equipos alrededor». «Hay mucha tecnología auxiliar, el 80% de nuestros proveedores son locales» Vanesa Argibay — UARX Space

Un modus operandi similar es el de la empresa UARX Space, a punto de lanzar el primer vehículo español de transferencia orbital, «un punto de inflexión para la compañía y para el país que demuestra todo lo que se puede hacer desde aquí, nuestros proveedores son el 80% locales, hay mucha tecnología auxiliar que funciona fenomenal y parte del éxito reside en que estamos aquí, trabajando con equipos alrededor y no nos hace falta irnos», expuso Vanesa Argibay para ilustrar el entusiasmo por la implantación deproyectos en el territorio como el relacionado con la fotónica.

Simil con la trayectoria del Celta

Hizo, además, un símil con la trayectoria del Celta en los últimos tiempos: «Entramos con la cantera y eso al principio revoluciona todo pero ahora somos un equipo que se mantiene y que podemos llegar a la final». Asimismo, ve con esperanza las oportunidades que se abren para el sector de defensa, «potencial para nosotros porque todos nuestros productos son duales, civiles y militares».

«Parecía que ponerse a fabricar aquí era de tontos y era una gran equivocación». «Fuera llama la atención que desde un lugar pequeño estemos llegando a tanto» Gabriel Gómez Celaya — Marine Instruments

Por su parte, Gómez Celaya hizo hincapié en que «muchas veces cuando salimos por ahí fuera llama la atención que desde un lugar tan pequeño estemos llegando a tanto», poniendo como ejemplo las apuestas de Marine Instruments con sus equipos electrónicos destinados a la pesca, agricultura o defensa, confiando en que la revolución de los chips fotónicos le permitirá progresar.

«Nuestro proyecto más mediático es el del dron para la industria atunera que usamos para labores de inspección y vigilancia junto a la Armada, pero el producto que llama más la atención son las boyas con información por satélite, que estamos intentando ponerla en el sector de la defensa», explicó el CEO de Marine Instruments.

«Veíamos que había talento y nacimos para dar oportunidades a esa gente». «Se demostró que no tienes que ser la NASA, estamos compitiendo a nivel global» Guillermo Lamelas — Alén Space

Por su parte, Guillermo Lamelas puso el foco en como la democratización de la tecnología y las nuevas investigaciones han permitido a empresas como la suya hacerse un hueco en el sector. «Antes, muchos actores estaban fuera por los costes que suponía estar arriba, pero ahora se ha demostrado que no tienes que ser la NASA, eso permite a compañías como la nuestra que nos estemos desarrollando y compitiendo a nivel global», señaló el CEO de Alén Space, que llevó también la comparación a términos futbolísticos: «Estamos en la Champions, no ganamos todos los partidos, pero tenemos mimbres para ello».