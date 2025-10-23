La primera mesa redonda del foro que sirvió como escenario para «lanzar» el ecosistema de la fotónica en Vigo tuvo como protagonistas a algunos de sus principales impulsores.

Bajo la moderación del subdirector de FARO, José Carneiro, el CEO de Sparc, Francisco Díaz, recordó el «importante efecto tractor» que se prevé tenga la iniciativa con sello olívico, «un caso único», como recordó el investigador, que necesitará «ir dando pasitos» para convertirse en uno de los referentes ya no solo de Galicia, sino del continente.

Y todo ello, claro, traerá inversión y empleo para el área. Según Díaz, «por cada puesto de trabajo directo, se generarán entre 5 o 6 indirectos».

«Por cada puesto de trabajo directo, se generarán entre 5 o 6 indirectos» / M.G.B.

«La fotónica tiene mucho potencial; es el momento para poder impulsarlo» Marta Castro — Gradiant

El CEO de Sparc, cuyas instalaciones se construirán desde finales de este mismo año (una vez se adjudique el contrato para la obra), estuvo acompañado en la mesa por el director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), Javier Ponce; por la responsable de Micro-Nanoelectrónica y Fotónica del centro tecnológico vigués Gradiant, Marta Castro, y por la CEO de Alcyon Photonics, Jimena García-Romeu.

«En la cadena de valor vamos a demandar mucho empleo» Francisco Díaz — Sparc

Díaz recordó que el sector en ciernes necesita de mano de obra, pero también de centros de diseño y tecnológicos «que hagan la transición del I+D hacia la industria». Un papel que cumple con creces Gradiant. «No solo intentamos desarrollarlo; queremos pensar e identificar los problemas y resolverlos», señaló Marta Castro.

La experta estima que «la fotónica tiene mucho potencial, ahora y a futuro» y que su objetivo es «desarrollar la tecnología para afrontarlo» con garantías. «Ahora mismo estamos en el momento para poder impulsarlo», ensalzó Castro, apelando a que «no se nos escape la oportunidad».

«La mayor parte de semiconductores que se venden no son fotónicos» Javier Ponce — SETT

García-Romeu, por su parte, puso el énfasis sobre «dos variables» que identifica como claves: por un lado, que el futuro ecosistema se está construyendo «desde la iniciativa privada»; por otro, que «hay oportunidad para posicionarse». Así, la consejera delegada de la empresa de fotónica madrileña afirmó que todavía no existe ni en Europa ni en Estados Unidos «una industria en el Top 10 de producción de semiconductores»: «Tenemos una oportunidad de posicionarnos como ciudad y país», añadió, llamando a lo que definió como «coopetición»: «competimos y colaboramos».

«Tenemos una oportunidad de posicionarnos como ciudad y país» Jimena García-Romeu — Alcyon Photonics

Desde la SETT, que el pasado junio confirmó una inyección económica de 17,2 millones de euros en el proyecto de chips vigués, su director general hizo hincapié en que «la mayor parte de semiconductores que se venden en el mundo no son fotónicos», sino electrónicos, y que esta nueva tecnología «permite un menor consumo energético». Javier Ponce comentó también la «obligación» a nivel institucional de «adaptarse a esta tecnología».

Mimbres

Aunque la ciudad y su área cuentan con «los mimbres suficientes» para formar este nuevo polo, el responsable de Sparc insiste en trabajar «poco a poco» para sumar actores, empleo y, claro, clientes. Cierto es que al contar con Indra dispondrán ya de uno de mucho peso, lo que calificó de «importante», pero el trabajo se tiene que seguir haciendo para crecer. «Y todos reclaman lo mismo», señaló Fran Díaz, «que es algo que Vigo tiene y otros sitios no», haciendo alusión al apoyo institucional o el suelo disponible, entre otros factores.

Sobre el empleo, recordó que la planta del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valadares creará 200 empleos y que el centro de empaquetado, vital tenerlo cerca para las operaciones de Sparc, «entre 50 y 100 personas». «Pero en la cadena de valor vamos a demandar mucho y se puede crear ese volumen de empleo», aludiendo a los «5 o 6 indirectos» por cada puesto de trabajo directo creado.