Pontevedra registra más casos de enfermedades profesionales que el resto de provincias gallegas juntas

El sistema de comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social permite conocer en tiempo real qué empresas superan el límite de siniestralidad marcado por las autoridades laborales, que se fija en función del número de trabajadores afectados por una misma dolencia contraída en el desarrollo de su actividad. Galicia fue la comunidad con más compañías que sobrepasaron este umbral en 2024 (31), y en el primer semestre de este año se sitúa como la tercera (con 11), empatando con Cataluña y solo por detrás del País Vasco (12) y Madrid (13). La mayor parte de las firmas gallegas que suspenden en este indicador están vinculadas a la industria cárnica —donde predominan las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo—, a la automoción —ídem—, y al sector del corte, tallado y acabado de la piedra —en el que destacan las dolencias causadas por inhalación de polvo de sílice libre, causante de la silicosis—. Nadie debería enfermar por trabajar, pero lo cierto es que solo entre enero y junio se han confirmado 835 casos que involucran a profesionales gallegos, con baja y sin baja. A razón de 32 por semana.

Lejos de retroceder, la cifra de diagnósticos sigue creciendo y lo hace a un ritmo del 6%. Un aumento en el que ha tenido mucho que ver la provincia de Pontevedra, con 439 nuevos afiliados con patologías asociadas a su entorno laboral, un 28% más, que la colocan a la cabeza, rebasando a los que registran A Coruña (191), Ourense (144) y Lugo (61) en su conjunto.

La mayor parte de las enfermedades profesionales que padecen los trabajadores gallegos son causadas por agentes físicos como el ruido, que puede producir hipoacusia o acúfenos; las vibraciones, ligadas al síndrome del túnel carpiano o tendinitis; las radiaciones, causantes de cánceres o enfermedades dermatológicas; el estrés térmico, responsable de los golpes de calor; presiones anormales, artífices de barotraumas, entre otras lesiones; y la iluminación, que provoca la fatiga visual. En total, como consecuencia de estas circunstancias, se vieron afectados 635 profesionales hasta mitad de año. Es decir, tres de cada cuatro.

Partes comunicados de enfermedad laboral, con y sin baja, de gallegos de 45 o más años / Hugo Barreiro

En un contexto de absentismo al alza como el que han venido denunciando las empresas en los últimos meses, la realidad es que, al menos en el campo de las enfermedades profesionales, crecen más aquellas sin baja (+11%) que las que vienen acompañadas de una incapacidad (+2,2%). Eso sí, son las primeras las que representan un mayor volumen —superan el 55%—. De nuevo es la provincia de Pontevedra la que más bajas concentra por dolencias asociadas al trabajo: 233. La mitad de las que se contabilizan y casi un 26% más.

Por sectores, también es la industria pontevedresa la que más casos registra en el primer semestre (210). Suponen uno de cada cuatro y un 25% más que los que se dieron conjuntamente en las empresas del mismo ramo en Ourense (97), A Coruña (58), Lugo (12).

Una de las dinámicas que más peso cobra en el aumento de las enfermedades profesionales es el envejecimiento de la población gallega, como también constatan los datos del Cepross (Comunicación de enfermedades profesionales en Seguridad Social). Hay récord de diagnósticos para los trabajadores de 45 o más años. Si en 2007 suponían el 36% del total de dolencias (6.082), el pasado 2024 representaban ya el 62% (16.617). Hasta septiembre de 2025, el porcentaje continúa en ascenso y acaricia los dos tercios, con 743 casos de los 1.156 partes comunicados.