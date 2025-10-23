Ortiz (Bankinter) alerta de que el mercado hipotecario ha entrado en "una competencia irracional"

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha alertado de que el mercado hipotecario "ha entrado en una competencia irracional" en España y ha asegurado que espera que esta tendencia se corrija en 2026. La responsable de la entidad ha asegurado que están empezando a percibir los primeros signos de "irracionalidad" en la concesión de préstamos hipotecarios y ha descartado entrar en "una guerra de precios", según ha señalado Ortiz este jueves durante la rueda de prensa de la presentación de resultados del tercer trimestre. La directiva también se ha mostrado de acuerdo en revisar la ley de opas, tal y como sugirió la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta semana, tras el fracaso de la oferta de BBVA sobre Sabadell, según ha señalado en la rueda de prensa para informar de los resultados de su entidad en el tercer trimestre.

Ortiz ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la conferencia con analistas, que las hipotecas a tipo fijo y a 30 años se están contratando en España "por debajo del valor del dinero" y no cree que la venta de hipotecas por sí sola sea rentable. Por ello, para la CEO de Bankinter, lo importante es hacer que la relación con el cliente en su conjunto sea rentable.

Respecto a la opa fallida, se ha pronunciado en los siguientes términos: "Cuando uno hace un proyecto y resulta fallido, pero incluso cuando es exitoso, creo que es muy sano hacer lo que nosotros llamamos aquí un 'postmortem', que es hacer un análisis en profundidad de todo el proceso, ver qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, por qué y en qué se puede mejorar", ha expresado Ortiz.

Ha señalado que la OPA de BBVA sobre Sabadell ha sido un proceso de 17 meses que ha generado "muchísima confusión" y cree que merece ser analizado y que aquello que se pueda mejorar, "se mejore". "Creo que la CNMV y el Banco de España tienen razón proponiendo esta revisión de la ley de OPAs, pero lo hago extensible a cualquier cosa", ha explicado, en referencia a unas declaraciones de los supervisores financieros en las que se han mostrado favorables a apoyar una revisión del Real Decreto que regula las Ofertas Públicad de Adquisición.

Por otro lado, ha afirmado que el fin de la OPA es una "buena noticia" para todo el sector bancario por la incertidumbre que estaba generando desde hace 17 meses.

"Creo que los accionistas han hablado y han decidido que la OPA no seguía adelante. Creo que es una buena noticia para todo el sector que se haya acabado este periodo de incertidumbre de 17 meses", ha comentado específicamente.

Además, considera que se ha producido una "batalla mediática" que no estaba favoreciendo a ninguno de los dos bancos implicados, puesto que estaban "entretenidos" en cosas que no eran servir a los clientes. Tampoco ha favorecido a clientes y al público en general, puesto que se ha generado, según Ortiz, "mucha incertidumbre" con los mensajes cruzados.

Sin embargo, ha descartado que esta batalla entre BBVA y Sabadell haya supuesto oportunidades para ganar negocio entre las entidades no afectadas por la oferta. Como ya ha trasladado en varias ocasiones, Ortiz ha señalado que la posibilidad de captar clientes se producen cuando se ejecuta la operación, es decir, cuando se lleva a cabo la integración tecnológica, el cierre de oficinas o la reducción de gestores.

Ortiz, de hecho, ha comentado que tanto BBVA como Sabadell han seguido compitiendo en el mercado español a pesar de la OPA. "No hemos notado en absoluto que hayan perdido ningún pulso competitivo. Son dos entidades que han seguido compitiendo y este tercer trimestre igual que los trimestes anteriores", ha contestado la CEO de Bankinter.