Marfrío bloquea en Portugal la venta por Pernas a un tercero de su fábrica

El pasado miércoles día 15 el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, autorizaba a Comercial Pernas —a través de la sociedad Mare Inversiones e Inmuebles— la compra del 65,44% de Atunlo O Grove que estaba en manos de la otrora matriz, Atunes y Lomos (Atunlo), en proceso de liquidación. Esta operación confería a los Pernas automáticamente el control de las fábricas de O Grove, de Cambados (100% de la anterior) y del 50% de la de Vila Nova de Cerveira, de nombre Central Lomera Portuguesa (CLP) y compartida a partes iguales con Grupo Marfrío. En aquel momento FARO ya advirtió que, pese a la claridad del auto salomónico de la jueza Amelia Pérez Mosteiro, la guerra entre las dos pesqueras (Pernas y Marfrío) estaba muy lejos de llegar a su final. Y no han hecho falta ni una semana para demostrarlo.

El juzgado dictó un divorcio entre ambos, a efectos prácticos, ante la imposibilidad de una reconciliación: consideró «seria y creíble» la propuesta Marfrío de comprar el otro 50% de la fábrica portuguesa por 1,4 millones de euros, y un 40% de este importe debería ir a Atunlo para su proceso de liquidación. De modo que la operación en su conjunto supondría el desembolso de 1,06 millones: los 500.000 euros de Coper por las fábricas y los 560.000 euros extra que saldrían de Marfrío. Pero la dirección de Pernas asegura que la jueza solo le obliga a pagar esos 1,06 millones, no que tenga que vender necesariamente su parte de la factoría de lomos de atún a su todavía socia. Es más, ha contratado los servicios José Antonio Iglesias Puerto, del despacho HTO Abogados y Asesores Tributarios, «para que proceda a la búsqueda de posibles compradores», como avanzó ayer este periódico en su edición digital.

Espadas en alto

La reacción de Marfrío ante esta estrategia de Pernas, ya evidente desde hace días, ha sido inmediata. «Hemos hecho una anotación preventiva en el Registro Mercantil de Portugal que hará imposible una venta a terceros», explica su director general, Santiago Montejo. «Se trata de una comunicación de que existe una demanda por incumplimiento grave del pacto de socios», que se traduciría en que solo Grupo Marfrío —a través de su filial lusa Produtos Alimentares e Pescas (Pralisa)— «puede ejecutar esa compra». En resumen, prosigue, «no hay un proceso de venta a terceros, cualquier operación en este sentido está bloqueada». El hecho es que Pernas asegura que los 1,4 millones de euros que ha puesto Marfrío sobre la mesa —de nuevo, avalados por un auto judicial— son insuficientes, que esta oferta «está muy por debajo» del valor de las participaciones sociales. Abunda además que hay dos propuestas más cuantiosas, una de ellas por 2,5 millones. Ni la administración concursal ni el juzgado de lo Mercantil hicieron referencia no solo a una oferta adicional a la de Marfrío, sino que defendieron su idoneidad para todas las partes.

El terreno para la interpretación del auto judicial es maleable, a la vista de las dos posturas. Lo que sí están claras son las siguientes fechas: el rechazo a la oferta de Marfrío por parte de Grupo Pernas se adoptó con fecha del 13 de octubre, dos días antes del auto del juzgado vigués.

Las escaramuzas —y batallas, directamente— han protagonizado todo el proceso de insolvencia, negociación con acreedores y liquidación de Atunlo, con balas cruzadas entre múltiples partícipes del proyecto, que arrancó en el año 2007 entre Pernas y las armadoras vascas Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) y Pesquería Vasco Montañesa. Ha habido demandas judiciales, reproches internos y acusaciones, más o menos mediáticas, dirigidas desde la propia Inpesca, Marpesca Europa, Smellingreen, Tonno del Pacífico, o Marfrío, sin contar con los acreedores, entre ellos entidades financieras y administraciones públicas.