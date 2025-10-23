La china SAIC analiza la Plisan y se ve con proveedores por su futura planta

La china SAIC intensifica sus contactos con Galicia y, en concreto, con el área de Vigo. En plena búsqueda de opciones para su futura fábrica de coches, la primera del grupo estatal chino en suelo europeo, representantes de la compañía acudieron esta misma semana a la comunidad autónoma para analizar posibilidades. Según pudo confirmar FARO, la visita tuvo como eje central conocer el ecosistema de automoción gallego y analizar la disponibilidad de la infraestructura que necesitarán para llevar adelante sus planes. Por este motivo, además de reunirse con algunos proveedores y con el propio Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), la delegación acudió al puerto de la ciudad olívica y a la Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra e As Neves (Plisan), donde tendrían el suelo industrial y la conexión ferroviaria necesaria.

Como avanzó este medio en su edición del pasado 15 de octubre, SAIC ha vuelto a poner sus ojos en Galicia en medio del análisis que realiza del territorio español para su primera factoría, previsiblemente de la marca MG, uno de los referentes en cuanto matriculaciones de la «invasión» del coche chino. La compañía ya recordó que España «está bien posicionada» de cara a hacerse con la instalación, al haber varias zonas que cumplen son su «requisitos», entre ellas Galicia.

Así, la delegación de este gigante chino de la automoción se citó con el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), es decir, con la Xunta, que les ayudaron en su ruta por la comunidad para detectar posibles emplazamientos. Vigo y su área, clave en esta industria a nivel comunitario por la red de proveedores y por Stellantis Vigo, fue el eje de la visita. En este sentido, los representantes de SAIC se interesaron por las posibilidades que ofrece el puerto olívico, clave para traer desde China las piezas necesarias para ensamblar los vehículos y también para la exportación al resto del continente.

Otro punto clave de la visita estuvo en el Plisan. De acuerdo a lo publicado por Levante-EMV —de Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que FARO— por el posible interés de SAIC en la Comunidad Valenciana, la empresa necesita medio millón de metros cuadrados. El polígono cuenta con unos 4 millones de metros cuadrados, espacio más que suficiente, además de conexión ferroviaria, algo que interesa también mucho a la compañía asiática para distribuir sus coches.

Junto a ello, los directivos se reunieron con Ceaga para conocer el tejido local y acudieron a las plantas de proveedores de la zona. De hecho, algunas de las grandes empresas que tienen fábrica en Galicia mantienen lazos comerciales con la empresa china. Entre ellas están OP Mobility o Magna, si bien el posible nexo de mayor calado que tenga SAIC con España se encuentre en Zaragoza, donde se levantará la gigafactoría de baterías de la también china CATL.

De hecho, Aragón se erige como uno de los principales rivales por esta planta, como también lo hace la Comunidad Valenciana. Levante-EMV informó que «una delegación de la multinacional asiática se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste para examinar los suelos disponibles», atraídos por el puerto y también por la situación de la planta de baterías de Volkswagen, con la que «mantiene una joint venture desde hace cuarenta años».

Volverán

Sobre la visita a Galicia, las fuentes consultadas apuntan que no ha sido la primera vez que acuden (hace un año ya vinieron) y que no será la única antes de que finalice 2025. De igual forma, la delegación, aparentemente, estuvo «por toda Galicia». Y es que además de Vigo y su área los representantes de SAIC también visitaron otros puntos lejos de Pontevedra. Algunas fuentes apuntan a que también analizaron la zona de As Pontes (donde estaba proyectada la planta de la también china Sentury Tire, muy en el aire) y el puerto exterior de Ferrol.

Respecto al primer contacto de 2024, las personas conocedoras de las negociaciones explican que en esta ocasión desde la firma asiática trajeron «un proyecto más concreto» y «consolidado», listo para llevar adelante cuando tomen la decisión. Las cartas ya están sobre la mesa.