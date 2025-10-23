Freire se estrena en la acuicultura marina con un buque para el grupo noruego Napier

La acuicultura marina es uno de los nichos de mercado para la industria europea de construcción naval, con buques de última generación para, principalmente, la cría de salmón. Astilleros vascos tienen ya basta experiencia en este segmento, al que ahora se incorpora uno de los buques insignia del sector en Galicia: Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard).

La compañía centenaria dirigida por los hermanos Marcos y Guillermo Freire acaba de poner en vigor la construcción de una unidad para el grupo noruego Napier, concebido específicamente para optimizar la recolección, procesamiento y transporte del salmón desde las granjas acuícolas. La operación cuenta con la garantía de Pymar, que es la sociedad que agrupa al grueso del naval privado de España.

El buque, que recibirá el nombre de Tauriko según ha confirmado la armadora, tendrá 83,7 metros de eslora y 15,8 metros de manga, alcanzará una velocidad máxima de 17 nudos y estará clasificado por la sociedad de clasificación DNV. Su planta de procesado de salmón incluirá sistemas para la carga del salmón desde las granjas acuícolas con el mínimo impacto sobre los peces, además de sistemas punteros para su clasificación, limpieza, procesado y transporte en ocho bodegas de carga, con una capacidad conjunta de carga de 980 m3, ha informado Pymar.

«Nos sentimos muy satisfechos de respaldar un proyecto que demuestra la capacidad de los astilleros españoles para liderar la construcción de buques complejos y altamente innovadores», ha valorado la CEO de la sociedad, Almudena López del Pozo. El barco está diseñado para tener el menor impacto ambiental y niveles bajos de consumo de combustible.

En la operación hay participación financiera del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banco Sabadell, que ha actuado como banco agente. «Nos enorgullece formar parte de la construcción de este buque, diseñado para cumplir con los estándares medioambientales más exigentes y asegurar un procesamiento y transporte del salmón más eficiente y sostenible», han comentado Marcos y Guillermo Freire.