Durão Barroso y Antón Costas se suman al Vigo Global Summit

Vigo Global Summit 2025 sigue sumando grandes nombres a su cartel de ponentes, a menos de un mes de su celebración, los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo. Impulsado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, el foro internacional contará con la presencia de José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea, y de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), dos figuras imprescindibles que ayudarán a entender los grandes desafíos económicos y sociales que marcan la agenda global.

Durão Barroso intervendrá en dos ocasiones en la jornada inaugural, dedicada a Geopolítica y el nuevo tablero global. Primero lo hará con una conferencia magistral donde aportará su visión sobre el papel de Europa ante los nuevos equilibrios internacionales y las tensiones geoeconómicas derivadas de los conflictos actuales. Después mantendrá una conversación con el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades.