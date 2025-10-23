DIRECTO | Comienza el foro 'Vigo, capital de la fotónica en España'

Vigo acoge este jueves un foro sobre la posición estratégica de la ciudad en la industria de los chips fotónicos. El encuentro, 'Vigo, capital de la fotónica en España', se desarrolla en la sede de Zona Franca y cuenta con tres mesas redondas, una ponencia y un diálogo a cargo de referentes del sector.

La cita comienza a las 10.00 horas con el discurso de bienvenida del CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y será clausurada a partir de las 12.30 h con la intervención de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce.

A lo largo de la mañana, aportarán sus ideas y experiencias profesionales de empresas de la talla de Indra, Sparc, Gradiant, UARX Space, Marine Instruments, Alén Space, Delta Vigo, Urovesa, Citic HIC Gándara Censa y GKN Driveline Vigo, todas ellas con sede en Galicia. Además, estará presente la firma Alcyon Photonics, así como el director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), Javier Ponce.

Los chips fotónicos están muy demandados actualmente en la telefonía, automoción, defensa, industria de videojuegos y aeropuertos. Estos semiconductores utilizan la luz, y no la electricidad, con lo que son capaces de transmitir datos de manera mucho más veloz, entre otros beneficios que aporta esta tecnología puntera.

A finales del 2027, se prevé que arranque el funcionamiento de la fábrica de chips fotónicos del Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de la Zona Franca de Vigo, al amparo de Sparc. En Europa, tan solo existen plantas como esta en Alemania, Francia y Países Bajos.

Arranca el foro 'Vigo, capital de la fotónica en España' Arranca en la sede de Zona Franca el foro 'Vigo, capital de la fotónica en España'. La cita comienza con la intervención del CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, que dará paso a la bienvenida de honor, a cargo del alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Tras las palabras del regidor, iniciará su ponencia el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, que lleva por título 'El potencial y el efecto transformador del proyecto de chips fotónicos de Vigo.