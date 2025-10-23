David Regades: «La fábrica de chips fotónicos supondrá una revolución industrial»

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, subrayó en el foro 'Vigo, epicentro de la fotónica en España' que la ciudad «no está solo construyendo una fábrica de semiconductores, sino todo un ecosistema». Así lo refirió durante una ponencia, llena de agradecimientos, bajo el título El potencial y el efecto transformador del proyecto de chips fotónicos de Vigo. En su intervención, además, remarcó la importancia de esta nueva tecnología para «dotar a España y Europa de soberanía industrial y tecnológica».

«Una fábrica se puede deslocalizar, un ecosistema es mucho más difícil, se arraiga en un territorio», señaló Regades, dimensionando el proyecto de Sparc –empresa spin off de la Universidade de Vigo (UVigo) de la que Indra es el socio inversor privado mayoritario– a la altura de una «revolución industrial como en su día lo fue la conserva, el naval o la automoción, que transformaron esta ciudad».

Regades rememoró el germen de esta emergente idea tecnológica, que nació en la propia UVigo «hace seis años». «No fue fácil llegar hasta aquí, nadie sabía cómo se construía un proyecto así, que luego tuvo que transformarse, la geopolítica también afectó, pero estamos muy satisfechos», confesó, al mismo tiempo que reconoció el empeño realizado, además de por sus compañeros de la Zona Franca e Indra, por el Gobierno de España; por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; y, especialmente, por alcalde de la urbe, Abel Caballero.

«No fue fácil llegar hasta aquí, nadie sabía cómo se construía un proyecto así»

«Abel, sin tu esfuerzo, sin tu apoyo, sin tu peso político, hoy no podríamos estar hablando de que antes de final de año vamos a poner la primera piedra de la primera fábrica de semiconductores fotónicos de España y la única de Europa que fabricará obleas con nitruro de galio –será en Valladares y su funcionamiento está previsto para finales del 2027–», expresó el delegado del Estado en la Zona Franca. «Viste desde el primer día que un nuevo sector industrial estaba naciendo en el mundo», le destacó a Caballero.

Este plan de semiconductores ha movilizado, por el momento, «más de 120 millones de euros», cifró, una cantidad económica invertida en una área «indispensable para la defensa, la industria aeroespacial, etc., y que irá unida a proyectos cuánticos, de medicina y telecomunicaciones que ya hoy en día están siendo fundamentales».

Regades, asimismo, sacó músculo con respecto a los resultados del trabajo de la Zona Franca haciendo hincapié en los datos de empleo tecnológico en la ciudad. «Vigo está en un 14,4 %; la media de España se sitúa por debajo de la mitad y estamos por delante de ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia», indicó para, finalmente, sentenciar: «Este proyecto va a ayudar a seguir avanzando en ese sentido y en esa soberanía industrial y tecnológica de Europa, España y Galicia, porque no hay futuro sin industria y tecnología».