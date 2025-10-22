La Xunta creará una oficina para atraer el talento del extranjero

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, anunció ayer en el Pazo do Hórreo que la Xunta pondrá en marcha el próximo año una Oficina de Atracción de Talento dirigida a captar profesionales del extranjero. La unidad coordinará todas las acciones destinadas a la población gallega en la diáspora que quiera regresar a la comunidad para trabajar, y de igual manera gestionará todas las iniciativas dirigidas a favorecer la «contratación planificada» de los profesionales procedentes de países no europeos «de xeito ordenado e sempre en base a un emprego de calidade».

Entre las herramientas que canalizará el departamento está una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas por valor de 1,5 millones, destinada a las personas contratadas en el marco del programa.