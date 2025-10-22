Una armadora gallega descarga en Cuba por el conflicto Rusia-Europa

La gallineta nórdica es una especie que se encuentra en aguas frías, conocida también como redfish o peixe vermelho. Una de las zonas de pesca ha sido tradicionalmente el mar de Irminger, entre Groenlandia e Islandia. En el año 2020, no obstante, los científicos advirtieron del rápido deterioro de su biomasa, razón por la que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) emplazó a los países que operaban en este caladero —los integrantes de la organización de gestión pesquera NEAFC, siglas en inglés de Organización de Pesquerias del Atlantico Nororiental — a prohibir su captura. Y así sucedió: la NEAFC «adoptó una medida de conservación para las dos poblaciones de gallinetas (Sebastes marinus y Sebastes mentella) del mar de Irminger y las aguas adyacentes, que prohíbe la pesca dirigida a dichas poblaciones», estableció la Comisión Europea a través del Reglamento 2022/109.

Pero Rusia decidió no acatar la recomendación del ICES al disponer de datos del Instituto Federal Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica (Vniro) que negaban un mal estado de la población de gallineta. Apuntó que sus estudios eran «rigurosos» y que el estado del recurso era indiscutiblemente bueno. Así que ha seguido operando en la zona hasta hoy, ya que, además, no está legalmente obligada a hacer lo mismo que los demás integrantes de la NEAFC (Unión Europea, Islandia, Noruega, Reino Unido, Feroe y Groenlandia). El hecho es que esta división abrupta entre Bruselas y el Kremlin ha atrapado entre medias a una armadora gallega, Pesquera Vaqueiro, y a su participada Zakharov Vaqueiro, con sede en la ciudad portuaria rusa de Múrmansk. Gestiona dos pesqueros: Severnaya Zemlya (ex Arneles) y Novaya Zemlya (ex Playa de Arneles).

Porque el Ejecutivo comunitario decidió, a renglón seguido de acatar la prohibición de pescar esa especie en el mar de Irminger y zonas adyacentes, bloquear la entrada en sus puertos de gallineta nórdica procedente de esas mismas aguas. Literalmente lo fijó así: «Se prohíbe a los buques pesqueros pescar, mantener a bordo, transbordar o desembarcar en puertos de la Unión, y asimismo a los buques pesqueros de la Unión que se encuentren en puertos de terceros países, gallineta nórdica [...] del mar de Irminger y aguas adyacentes». También determinó que «prohíbe a los buques pesqueros de la Unión participar en operaciones de transbordo» de la misma especie.

A Cuba

Este enredo ha atrapado a uno de los buques de Vaqueiro, el Novaya Zemlya, que estuvo faenando en la zona de Irminguer en los meses de mayo y junio de este 2025, como muestran los datos de posicionamiento satelital del AIS, analizados por FARO, y han confirmado dos fuentes oficiales. Por este motivo arribó a finales de junio en el puerto marroquí de Agadir, y no en el de Cangas —donde ejecutaba su operativa hasta entonces—, y en agosto recaló en un lugar mucho más exótico: el de Mariel, en Cuba. «Al haber ido a pescar allí [en referencia a Irminger] se habrían tenido que ir a países terceros como Marruecos», constatan otras fuentes de una patronal pesquera. Marina Mercante ha eludido responder a las dos consultas realizadas por este periódico por escrito; tampoco se ha pronunciado la empresa armadora.

La dársena de Mariel es estratégica no solo para Cuba, sino para el tráfico marítimo del Caribe, por su ubicación. La terminal de contenedores movió, según sus propios registros, 312.608 TEU —unidad de medida equivalente a un container de 20 pies— en el ejercicio 2023. Tiene líneas operativas con algunas de las mayores navieras del mundo, como CMA CGM, Hapag-Lloyd, Maersk o Hamburg Süd. Este mes de octubre el Novaya Zemlya ha vuelto a largar aparejos en el caladero de NAFO, donde también dispone de cuotas —Rusia es miembro de la organización—; la última vez que pisó un puerto europeo fue en marzo de 2025, en Cangas do Morrazo.

El «hermano» del ex Playa de Arneles, el Severnaya Zemlya, solicitó en las últimas horas permiso al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para poder descargar en Vigo, como indicaron a FARO fuentes portuarias y logísticas. Desde la cartera que dirige Luis Planas tampoco contestaron a las preguntas del Decano. En su caso ha estado faenando en aguas internacionales del Atlántico sudoccidental, como otros muchos pesqueros de capital español o portugués, con la merluza como especie objetivo.

Las sanciones a Rusia

La Comisión Europea ha ido imponiendo sucesivas sanciones a intereses rusos desde la primavera de 2022, tras la invasión de Ucrania. «Después del 16 de abril de 2022 queda prohibido dar acceso a los puertos situados en el territorio de la Unión a cualquier buque registrado bajo pabellón de Rusia». Fue la decisión adoptada en aquel momento por el Consejo Europeo, pero que tenía excepciones. «Los buques incluidos de manera conjunta en el ámbito de aplicación general de los Convenios Solas, Marpol y Líneas de Carga y, por lo tanto, no afecta ni a los buques o embarcaciones de pesca ni a los buques de carga de arqueo bruto (GT) inferior a 500». Por eso tanto la dupla Severnaya Zemlya-Novaya Zemlya siguió dejándose ver por Galicia tras el conflicto bélico.