El nuevo buque de Profand deja atrás las espinas

Son seis los buques con autorización para faenar la codiciada merluza negra (Dissostichus eleginoides o toothfish) en aguas de Argentina. Sus nombres son Argenova XIV, Argenova XXI, Argenova XXII (de Grupo Nueva Pescanova), Centurión del Atlántico y Valeria del Atlántico (de Estremar) y Echizen Maru (de Pesantar, participada por Grupo Profand). La mayoría de ellos tomaron forma en astilleros asiáticos, de Japón, a mediados de los años ochenta.

Pero el más moderno, entregado en el año 1999, fue ensamblado por el naval vigués: se llamaba entonces Ulzama y fue un pedido de Pesqueros de Altura SA —participada por la familia Cerqueira— a Astilleros Armada, aunque sería rebautizado hace casi dos décadas como Argenova XXII para la filial de Pescanova en el país latinoamericano. Sí que se han llevado a cabo importantes reformas y reconversiones en alguno de estos pesqueros —la del Centurión del Atlántico, de 118 metros de eslora, ha supuesto una inversión de unos 40 millones a Estremar—, pero no se incorporaron a esta pesquería nuevas construcciones.

El «Ulzama», antes de trabajar para Argenova / Armada

Esto cambiará en el mes de abril de 2027 con el estreno del pedido 308 del astillero Nodosa, al que Pesantar ha encomendado la ejecución del que, a día de hoy, es el contrato individual de mayor valor de una armadora gallega: en torno a 40 millones de euros por un arrastrero congelador de 85 metros de eslora, diseño de proa tipo invertido y una capacidad de producción diaria de hasta 80 toneladas.

Un pesquero de última generación que ya deja entrever forma —para los no iniciados— en las gradas de la compañía de Marín: el sustituto del Echizen Maru ha dejado de ser un manojo de espinas para, bloque a bloque, ir anticipando el imponente porte que exhibirá ya en la fase de armamento. El perfil del buque —todavía no tiene nombre, acotan desde el entorno de la armadora— se asemeja al de las dos últimas entregas de Nodosa, que revolucionó el mapa de la pesquería de calamar loligo en las Malvinas con las unidades Prion y Argos Berbés, participadas por Grupo Pescapuerta y Pereira, respectivamente.

Recreación del buque. | / Nodosa

Mejoras

El proyecto incluye una planta de harina de pescado y un sistema de congelación avanzado, lo que «no solo optimizará la captura de merluza negra, sino que también diversificará los productos de la compañía, con mejor aprovechamiento de la pesca realizada», han indicado desde el astillero. El cambio respecto al Echizen Maru será drástico, tanto por la tecnología incorporada a esta nueva construcción como por las limitaciones que presenta el anterior, de 89 metros de eslora y construido en 1984 por el astillero japonés Nikai.

La mejora en la eficiencia a bordo y la optimización de la producción permitirá a Pesantar incrementar en torno a un 15% sus exportaciones anuales, lo que redundará en la entrada neta de divisas a Argentina habida cuenta de que la inmensa mayoría de las capturas —no solo de merluza negra— se venden fuera del país.

Basta revisar las cifras oficiales de exportaciones para hacerse una idea de hasta qué punto la merluza negra es una especie codiciada. Las 961,4 toneladas vendidas al exterior desde Argentina hasta el 31 de agosto promediaron los 30.122 dólares, tras un incremento interanual superior al 20%. La tonelada de langostino entero congelado, por ejemplo, se quedó en los 6.707,6 dólares, muy afectado por el parón de la flota por el conflicto gremial; el precio de los calamares se quedó en los 3.281,7 dólares la tonelada.

Se da la circunstancia de que las tres armadoras que tienen cupo de merluza negra en Argentina tienen acento gallego: el consejero delegado de Pesantar es, desde hace un año, el gallego Marcos Osuna Andrade, un histórico en la trayectoria de Pescanova.