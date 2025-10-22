'ExBlackstone' lanza una gestora para ser el socio en España de los fondos internacionales que inviertan en logística

Nuevo jugador en el mercado logístico español. El 'exLogicor', filial logística de Blackstone y el fondo soberano de China CIC, Juan Luque Mota, ha lanzado una nueva gestora para ser el socio local de vehículos internacionales sin presencia en el territorio a la hora de realizar sus inversiones. Bajo el nombre de Novarum Capital, esta compañía negocia ya operaciones por valor de alrededor de 170 millones de euros con varios inversores.

Según explica Luque a EL PERIÓDICO, Novarum surge como "una plataforma independiente especializada en la inversión y gestión de activos logísticos en España", que busca "dar respuesta a la creciente demanda de inmuebles logísticos modernos, sostenibles y estratégicamente ubicados" y "acompañar a los inversores que buscan oportunidades en un mercado dinámico y resiliente", aunque no en exclusividad con uno solo. "Nuestro objetivo es crecer en activos de calidad y bien ubicados, poniendo el foco en la creación de valor y la sostenibilidad, apoyando así un desarrollo logístico eficiente y responsable en España", añade.

El directivo anticipa que Novarum Capital se centrará en la "creación de valor a lo largo de todo el ciclo de inversión, desde la identificación de oportunidades hasta la gestión a largo plazo de los activos". La plataforma combinará experiencia institucional con un profundo conocimiento del mercado español y relaciones estrechas con inquilinos, consultoras inmobiliarias y autoridades locales, lo que permite identificar oportunidades de valor desde las primeras fases y alinear la estrategia de inversión con necesidades reales de operación".

La gestora está trabajando ya en varias operaciones, una de 120 millones de euros de la mano de un fondo que busca comprar activos en la zona centro de Madrid y Barcelona, que espera cerrar antes de final de año, además de otra transacción de 50 millones junto a otro institucional, que involucra activos en Sevilla y zona centro. "Novarum puede aportar valor añadido en activos obsoletos, tanto en estrategias core como oportunistas. Nuestro capital reside principalmente en Londres, aunque trabaja con inversores norteamericanos", complemente el directivo.

Perfil de Juan Luque Mota

Licenciado en economía por la Universidad Rey Juan Carlos, Juan Luque Mota cursó un máster especializado en inmobiliario en la London South Bank University. Inició su carrera en Londres, primero como agente de inversiones y analista de mercado en Cushman & Wakefield y CBRE, respectivamente. En 2016 aterrizó en Madrid, en BNP Paribas Real Estate, como consultor en la división de Capital Markets.

Tres años más tarde, en 2019, fichó por Logicor, primero como analista y más tarde como gestor de activos senior, último cargo antes de lanzar Novarum Capital. Logicor gestiona a nivel europeo más de 13 millones de metros cuadrados en naves y desde 2017 está controlado por CIC, que protagonizó una operación récord comprando la plataforma a Blackstone por más de 12.000 millones de euros. En España es propietario de más de un millón de metros cuadrados de superficie logística en enclaves privilegiados como el Corredor del Henares, Barcelona o Valencia.