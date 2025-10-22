El grupo porriñés Darlim adquiere la madrileña Maudel
La compañía gallega amplía con esta compra su división de maquinaria industrial y consolida su servicio técnico
El grupo porriñés Darlim, referente en la distribución de soluciones integrales de higiene y limpieza profesional, ha anunciado la adquisición del 100% de la compañía Maudel, distribuidor especializado en maquinaria y útiles de limpieza profesional. La operación, cerrada el pasado mes de septiembre, supone un paso decisivo en la estrategia de crecimiento y excelencia del grupo.
Con más de 40 años de experiencia, Darlim busca con esta integración reforzar de manera significativa su división de maquinaria industrial y su Servicio de Asistencia Técnica (SAT), un pilar fundamental para sus más de 7.300 clientes en toda España.
Maudel, con sede en Madrid y una facturación superior a 4,5 millones de euros, cuenta con un equipo humano altamente cualificado de 14 profesionales. La empresa aporta una reconocida especialización en la comercialización, alquiler y mantenimiento de equipos de limpieza profesional —como fregadoras, barredoras, aspiradores o equipos de agua a presión—, complementando la amplia gama de 9.500 referencias en stock de Darlim, entre las que destacan sus marcas propias: Damalim (productos químicos), Damacel (celulosa), Damaplast (bolsas de basura), Damaeco (productos ecológicos) y Damatextil (textiles).
En concreto, la adquisición permite reforzar el SAT, sumando el personal técnico de Maudel al equipo de Asistencia, Alquiler y Contratos de Mantenimiento de Darlim. Por otra parte, de la mano de la especialización de la firma adquirida, Darlim potenciará la innovación en maquinaria que complementará el programa de Darlim Robotics del grupo. Por último, aspira a unha mejora logística con la integración de la maquinaria en los 15.000 metros cuadrados de almacenes del grupo para optimizar la distribución.
En palabras de Indalecio Cuevas, «la incorporación de Maudel nos permite alcanzar la excelencia en nuestro pilar de Servicio y hacer realidad el concepto de ‘Interlocutor Único’ para el cliente profesional. Con esta adquisición no solo integramos un equipo humano altamente cualificado en maquinaria, sino que fortalecemos la capacidad de respuesta inmediata de nuestra red de distribución a través de nuestros seis centros logísticos en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid, con más de 40 vehículos de reparto. La experiencia y la filosofía de Maudel, centrada en el cliente, se alinean perfectamente con nuestro compromiso de más de cuatro décadas».
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar