El grupo porriñés Darlim adquiere la madrileña Maudel

El grupo porriñés Darlim, referente en la distribución de soluciones integrales de higiene y limpieza profesional, ha anunciado la adquisición del 100% de la compañía Maudel, distribuidor especializado en maquinaria y útiles de limpieza profesional. La operación, cerrada el pasado mes de septiembre, supone un paso decisivo en la estrategia de crecimiento y excelencia del grupo.

Con más de 40 años de experiencia, Darlim busca con esta integración reforzar de manera significativa su división de maquinaria industrial y su Servicio de Asistencia Técnica (SAT), un pilar fundamental para sus más de 7.300 clientes en toda España.

Maudel, con sede en Madrid y una facturación superior a 4,5 millones de euros, cuenta con un equipo humano altamente cualificado de 14 profesionales. La empresa aporta una reconocida especialización en la comercialización, alquiler y mantenimiento de equipos de limpieza profesional —como fregadoras, barredoras, aspiradores o equipos de agua a presión—, complementando la amplia gama de 9.500 referencias en stock de Darlim, entre las que destacan sus marcas propias: Damalim (productos químicos), Damacel (celulosa), Damaplast (bolsas de basura), Damaeco (productos ecológicos) y Damatextil (textiles).

Claves para lograr la calidad total en limpieza más allá de etiquetas / Cedida

En concreto, la adquisición permite reforzar el SAT, sumando el personal técnico de Maudel al equipo de Asistencia, Alquiler y Contratos de Mantenimiento de Darlim. Por otra parte, de la mano de la especialización de la firma adquirida, Darlim potenciará la innovación en maquinaria que complementará el programa de Darlim Robotics del grupo. Por último, aspira a unha mejora logística con la integración de la maquinaria en los 15.000 metros cuadrados de almacenes del grupo para optimizar la distribución.

En palabras de Indalecio Cuevas, «la incorporación de Maudel nos permite alcanzar la excelencia en nuestro pilar de Servicio y hacer realidad el concepto de ‘Interlocutor Único’ para el cliente profesional. Con esta adquisición no solo integramos un equipo humano altamente cualificado en maquinaria, sino que fortalecemos la capacidad de respuesta inmediata de nuestra red de distribución a través de nuestros seis centros logísticos en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid, con más de 40 vehículos de reparto. La experiencia y la filosofía de Maudel, centrada en el cliente, se alinean perfectamente con nuestro compromiso de más de cuatro décadas».