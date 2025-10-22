Empresas
El grupo catalán Mecalux se quedará con la sede de Duro Felguera en Gijón por 13,6 millones
La operación forma parte del plan de reestructuración de la centenaria compañía asturiana para evitar el concurso de acreedores
Pablo Castaño
Una sociedad del grupo catalán Mecalux, compañía de soluciones de almacenaje propietaria de la empresa gijonesa Esmena, se quedará con la actual sede central de la compañía cotizada Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Pagará 13,6 millones por el edificio, con tres plantas, sótano y garaje.
El grupo Mecalux, propiedad de la familia catalana Carrillo, abordará esta operación a través de la sociedad Lutsa, que tiene sede en Barcelona, está administrada por Gregorio Carrillo Lostao y se dedica al alquiler de bienes inmuebles.
La compraventa del edificio está pendiente de que se cierre el plan de reestructuración presentado ayer por la compañía de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera para evitar el precipicio del concurso de acreedores. Duro Felguera dejará la sede de Gijón y se trasladará a Langreo, donde tiene los orígenes esta sociedad centenaria. En concreto, las oficinas centrales del grupo se instalarán en el edificio propiedad del Principado de Asturias denominado Incuv@tic 2, en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, que ocupa los terrenos de la antigua fábrica siderúrgica de Duro en La Felguera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar