Galicia impulsará concursos mineros en materias primas clave

La Xunta relanza la actividad minera con la convocatoria, prevista para enero, de cuatro nuevos concursos de derechos, uno por cada provincia. La iniciativa priorizará materias primas críticas como el litio y el wolframio, esenciales para la industria tecnológica. La provincia de A Coruña lidera el interés empresarial, con 18 de las 20 solicitudes aprobadas en el último concurso de este 2025, el primero en catorce años.

Así lo anunció ayer la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tras presidir la primera reunión del Consello da Minería, donde avanzó que el Gobierno autonómico convocará el próximo mes de enero cuatro nuevos concursos de derechos mineros, uno por provincia, con un enfoque claro en las materias primas fundamentales para la industria tecnológica y la transición hacia una economía verde.

Lorenzana subrayó que el nuevo procedimiento busca atraer inversión y generar actividad industrial sostenible, especialmente en zonas con potencial geológico. «Queremos que Galicia siga siendo un referente en minería responsable, generadora de empleo y compatible con el respeto medioambiental», dijo.

La conselleira también informó de que en los próximos días se publicará en el DOGGy en el BOE la resolución del anterior concurso de derechos mineros caducados, el primero en catorce años. El proceso recibió 20 solicitudes, de las cuales 18 proceden de la provincia de A Coruña, centrados en los concellos de Vimianzo, Dumbría, Muxía e Mesía, y dos de Ourense, confirmando el liderazgo coruñés en el interés empresarial por el sector. Según detalló, los derechos que quedaron vacantes o fueron rechazados pasarán a considerarse «registrables», lo que permitirá que cualquier promotor pueda solicitarlos sin necesidad de abrir un nuevo concurso. Esta medida busca agilizar la tramitación y facilitar la puesta en marcha de proyectos viables.

El Ejecutivo gallego ya prepara, además, un segundo concurso que combinará materias primas tradicionales —como el caolín, la arcilla o los feldespatos— con materias primas críticas como el litio o el wolframio, consideradas por la Unión Europea como esenciales para garantizar su autonomía industrial. «Son recursos clave para fabricar baterías, semiconductores o componentes electrónicos, y Galicia tiene un gran potencial en este campo», recordó la conselleira.

Durante la reunión, Lorenzana adelantó también la incorporación, dentro del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañará a los Presupuestos de 2026, de un nuevo Plan de Inspección Minera que establecerá visitas periódicas totales o parciales a las explotaciones para verificar su estado respecto al proyecto inicial y reforzar la seguridad y la transparencia en el sector.

«Queremos intensificar el control público, profesionalizar la supervisión y mejorar la seguridad de las instalaciones», afirmó Lorenzana, señalando que este plan “supondrá una reorganización de las funciones de inspección y un paso adelante en la calidad del desarrollo minero gallego”.