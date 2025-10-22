Más brotes verdes para Stellantis: las matriculaciones crecen en Europa

Stellantis continúa dando pequeños pasos positivos. Los brotes verdes registrados en la entrega de vehículos y las matriculaciones en EE UU y Europa han continuado en septiembre, con el grupo aumentado la cuota de mercado (un 0,1% más) y registrando un aumento interanual del 11,5 % en las las ventas de turismos.

A la espera de conocer los datos económicos que dejan este tercer trimestre, la compañía con planta en Vigo sacó ayer pecho de los éxitos cosechados en la región europea durante el pasado mes. «En general, la cuota de mercado en el tercer trimestre alcanzó el 15,4 % en los países de la UE, con unas ventas de 549.000 unidades de turismos y vehículos comerciales ligeros, lo que sitúa a Stellantis como el segundo grupo automovilístico más grande de Europa, muy por delante del tercer competidor», dijo el responsable de Operaciones Comerciales del grupo, Luca Napolitano.

En concreto, Stellantis destaca los avances en las matriculaciones de los modelos Citröen, Fiat u Opel, resaltando la apuesta por la estrategia «smart car» con los modelos El Citroën C3 y el C3 Aircross, el Fiat Grande Panda y el Opel Frontera, que «aumentaron considerablemente su ritmo de pedidos». En cuanto Peugeot, celebra el buen posicionamiento del 2008 vigués.