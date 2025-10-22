Benteler irá a mediación en Vigo por el nuevo convenio y el comité no descarta convocar paros

La dirección y plantilla del proveedor de automoción Benteler llevan meses intentando negociar el nuevo convenio colectivo. Sin embargo, los avances han sido prácticamente nulos, con ambas partes enrocadas en sus posiciones, lo que ha llevado a la empresa a plantear acudir a la mediación del AGA (Acuerdo Interprofesional Gallego sobre Procedimientos Extrajudiciales de Solución de Conflictos de Trabajo).

Ambas partes tuvieron ayer la última reunión prevista para negociar el convenio. El trasfondo de la historia se remonta a 2023, cuando la plantilla rechazó la propuesta de la empresa de renegociar el actual convenio bajo la premisa de poder optar a proyectos y evitar hasta 250 despidos. Más del 90% de los trabajadores votaron en contra y fuentes del comité señalaron entonces el planteamiento como «una imposición».

Con estos mimbres, y pese a ganar el proyecto de Stellantis para el eje trasero de la plataforma STLA Small, se iniciaron las negociaciones para el nuevo convenio, pero ante la falta de avances la empresa ha pedido acudir al AGA. «Queda todo el convenio por negociar» , explican las fuentes consultadas, que recuerdan que la empresa firmó hace no mucho el convenio para la planta de Burgos con unas condiciones mejores que las planteadas para las dos plantas que el grupo tiene en el área de Vigo. Ante esta situación, y a la espera de ver cómo evolucionan las cosas, desde el comité no se descartan posibles huelgas o paros.