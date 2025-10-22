La «guerra» sigue: Pernas pone a la venta su parte en la fábrica de Portugal al margen de Marfrío

Una vez que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, autorizó la venta del 65% de Atunlo O Grove a Grupo Pernas --a través de Mare Inversiones e Inmuebles--, éste tomó el control automáticamente de las factorías grovense, de Cambados y del 50% de Central Lomera Portuguesa (CLP). Esta última es la factoría que promovieron a partes iguales la desaparecida Atunlo y Marfrío en Vila Nova de Cerveira, especializada en lomos de atún precocidos.

Como ya advirtió FARO, el auto judicial no ha servido para llevar la paz al litigio entre los Pernas y Marfrío, pese a que la jueza Amelia Pérez Mosteiro emitió un dictamen salomónico para poner fin a esta guerra. Porque Marfrío, a través de su filial Produtos Alimentares e Pescas (Pralisa), ofreció 1,4 millones de euros por ese 50% de CLP, de manera que la compañía que dirige Santiago Montejo asumiría el control total sobre esa fábrica.

Pero Pernas asegura ahora que el mandato del juzgado solo le obliga a depositar 1,06 millones de euros en el plazo de un mes, no que tenga que aceptar la propuesta de su todavía socio. Es más, Comercial Pernas ha contratado al abogado José Antonio Iglesias Puerto, del despacho HTO Abogados y Asesores Tributarios, «para que proceda a la búsqueda de posibles compradores» de ese paquete de acciones.

«La oferta presentada por Grupo Marfrío --indica Grupo Pernas-- ha sido rechazada» por considerarla insuficiente. Fuentes de la compañía han apuntado a FARO que cuenta con una propuesta de compra de 2,5 millones, cuyo promotor no ha trascendido. «Por otro lado, otras empresas han manifestado formalmente su interés en la compra de la totalidad de Central Lomera Portuguesa. Una de ellas, mediante la entrega de una oferta vinculante por sus participaciones a todos los socios», remacha la pesquera que dirige José Pernas.