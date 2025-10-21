Hijos de Rivera se hace con la destilería artífice de la mejor ginebra del mundo

Hijos de Rivera cerró este lunes la compra de Vánagandr, destilería gallega fundada en 2014 en Cambre (A Coruña) y propietaria de la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, la competición de bebidas espirituosas más longeva y prestigiosa a nivel internacional. Vánagandr es, además, la única marca de London Dry española que ha ganado la medalla de oro y dos dobles oros consecutivos en dicho concurso, refrendando así su calidad en la alta gama del sector de la ginebra, en pleno crecimiento.

El director general de Corporación Hijos de Rivera, Francisco Ucha, destacó «la gran oportunidad de incorporar a nuestro portfolio una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que compartimos valores propios de nuestra identidad la filosofía artesanal en la elaboración o la calidad excelente de los productos».

La compañía gallega completa su oferta con las ginebras y el vodka de esta destilería artesanal que ha conseguido más de 40 premios internacionales desde su fundación, de la mano de su maestro destilador, Enrique Pena, un referente del sector. «Incorporarme como maestro destilador en Corporación Hijos de Rivera marca el inicio de una nueva etapa profesional en una empresa con la que comparto la firme convicción por la excelencia en cada producto», señaló en este sentido.