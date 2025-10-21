Hijos de J. Barreras todavía vive en el mundo Ritz

Hijos de J. Barreras es una sociedad anónima cuya fase de liquidación se dio por concluida el pasado mes de junio, cuando el juzgado dictaminó el cierre provisional de su hoja registral. Esta decisión supone la imposibilidad para la compañía, o cualquier otra en la misma situación, de inscribir ningún acto en el Registro Mercantil. Para el caso de Barreras, que fue el mayor astillero privado de España, es una antesala a su desaparición definitiva.

No obstante, el ramillete de sociedades creadas por el fondo norteamericano Oaktree para construir en Vigo su crucero de exploración de ultralujo Evrima, primero, y para controlar la propia Barreras, después, sigue en flor. Todas las mercantiles alrededor de su proyecto —para una flotilla de buques de lujo— en Malta entre los años 2015 y 2017 están operativas, renuevan cargos y presentan cuentas pese a haber pasado cuatro años y medio de su escapada de la ría de Vigo. Aquella primavera de 2021, como divulgó FARO pese a los desmentidos de Oaktree, el Evrima partió rumbo a Santander, sin terminar, para no volver jamás.

Registro de la primera sociedad creada para los cruceros de Ritz / L.G.

La primera empresa creada por este fondo americano —utilizaba la marca comercial Ritz-Carlton Yacht Collection y contaba con la participación financiera del fundador de Poker Stars, Mark Scheinberg— fue RCYC Holdco, previo desembolso de 1.820 euros en el registro de Valletta, capital de Malta. Aquí está la primera huella de Douglas Prothero, codirector junto con Lars Clasen, que abandonaría al canadiense más tarde. Esta empresa sería rebautizada después como Cruise Yacht YardCo (yard se puede utilizar como «astillero» en inglés), cuando Prothero tomó las riendas de Hijos de J. Barreras. Presentó las cuentas de 2024 el pasado mes de mayo.

Pero hay muchas más, y solo en el entramado creado en Malta. La propietaria de Cruise Yacht YardCo se llama Cruise Yacht Upper HoldCo, que este mismo lunes publicó un acto administrativo de prenda de valores. Vinculadas, y también vivas, las siguientes: Cruise Yacht 1 (esta fue creada para asumir la propiedad del Evrima tras la intervención de Barreras y recibir ayudas públicas), Cruise Yacht 2, Cruise Yacht 3, Cruise Yacht Holdco y Cruise Yacht Upper Holdco.

Como demostró entonces FARO, la propiedad final del astillero vigués estaba en las Islas Caimán a través de sociedades vinculadas también en Liechtenstein (Bunviadi Foundation), Singapur (Eiffel Investment) y Luxemburgo (OCM Luxembourg EPF IV), hasta la matriz Oaktree European Principal Fund IV.