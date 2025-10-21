Filosa mantiene los planes para la planta italiana hermana de Stellantis Vigo

El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, se reunió ayer con los sindicatos italianos. Durante el encuentro, y pese al drástico cambio de planes anunciado la semana pasada para EE UU, el mandatario garantizó que los planes para Italia permanecen inalterables, lo que también afecta a Pomigliano d’Arco, la factoría del sur del país que contará con la plataforma STLA Small, la misma que Balaídos.

La cita tuvo lugar en la fábrica de Mirafiori en Turín. Sobre la mesa estaba la situación delicada de las plantas italianas de Stellantis. Sin embargo, los sindicatos explicaron a la salida del encuentro que Filosa garantizó los planes ya anunciados para el país en diciembre de 2024, con unas leves modificaciones en el caso de la planta de Cassino, tema central de la reunión. Allí, los coches proyectados ya no serán solo eléctricos: como en Vigo con el futuro Peugeot 2008, serán multienergía.

Por otro lado, Filosa, que estudo acompañado por el nuevo director de Stellantis para Europa, Emanuele Cappellano, anunció la contratación de 400 nuevos empleados en Italia y criticó a Bruselas. «El hecho de que la UE haya impuesto unos objetivos tan estrictos en un plazo tan breve ha desplazado tanto la oferta como la demanda», afirmó el CEO, según trasladó a los medios locales un portavoz de la empresa.