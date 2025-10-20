Conciliación
Trabajo plantea que el nuevo permiso por cuidados paliativos de un familiar sea de 15 días
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere que los trabajadores puedan fraccionar su permiso en caso de enfermedades largas
El Ministerio de Trabajo plantea que el nuevo permiso para acompañar a un familiar que tenga que recibir cuidados paliativos sea de 15 días. Lo podrá coger cualquier trabajador asalariado para ayudar a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, coyunges, hermanos o tíos.
Dicho permiso podrá ser fraccionado en dos ventanas temporales, en caso de enfermedades largas, tal como figura en el borrador remitido a los agentes sociales y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, concreta su propuesta, anunciada la semana pasada y que todavía deberá seguir diversos trámites para poder entrar en vigor.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Fin a la barra libre de refrescos
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga