Valencia rivaliza con Galicia por la planta de coches que la china SAIC planea construir

La marca MG, propiedad del gigante chino SAIC Motor, busca medio millón de metros cuadrados en Valencia para una planta de automóviles, según ha confirmado Levante-EMV —de Prensa Ibérica, mismo grupo editorial que FARO—. Una delegación de la multinacional se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste para examinar los suelos disponibles. La compañía —que como avanzó este periódico también sondea Galicia— estaría interesada en Sagunt por el puerto y la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen, con el que mantiene una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático.

La empresa aún no ha tomado una decisión sobre dónde va a instalar su primera planta europea. «Lo están valorando», subrayaron fuentes conocedoras del proyecto. Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores, condiciones que también reúne Galicia. Los representantes del grupo SAIC visitaron «en varias ocasiones» Valencia entre julio y septiembre de 2024 y ya tienen claro su potencial. Los responsables de la multinacional se decantaron por Sagunt frente a Cheste (que fue inicialmente la opción favorita de Tesla en Valencia).

Las mismas fuentes explicaron que MG necesita una extensión de suelo equivalente a «cien campos de fútbol» (medio millón de metros cuadrados).