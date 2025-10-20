¿Cuánto suben las pensiones en Galicia? Más de 300 € al año con la nueva actualización por IPC
Las pensiones se revalorizarán por encima de la inflación media
El próximo mes se publicará el dato adelantado del IPC, un dato clave para millones de pensionistas. Aunque ese dato no sea definitivo, este dato nos da una estimación sobre la subida de pensionesque se confirma en diciembre.
Cogiendo los datos de inflación media desde diciembre de 2024 hasta el mes de noviembre de este año, la estimación se sitúa en un 2,6%. Esta sería le referencia para revalorizar las pensiones contributivas en 2026.
Cómo será la subida de pensiones en 2026
A la hora de calcular la subida de las pensiones, debemos tener en cuenta que no todas crecen de la misma forma. Las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad con cargas familiares crecerán por encima del IPC.
Esta subida superior a la inflación tiene como objetivo reducir la pobreza en los mayores, sobre todo aquellos con una prestación más baja. Además, la cuantía debe crecer para alcanzar los estándares europeos de 2027.
Con esta estimación, una pensión mínima para una persona sin cónyuge a cargo pasaría de los 874 a los 897 euros al mes, es decir, 322 euros al año en 14 pagas.
En general, las pensiones contributivas subirán basándose en la inflación media, mientras que las no contributivas y de viudedad con cargas familiares subirán un poco por encima para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
A esta subida debemos sumarle la implementación del sistema de cálculo dual para las cotizaciones y el retraso de la edad legal de jubilación hasta los 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados.
