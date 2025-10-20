La plantilla de Akwel Vigo se reduce en casi 80 trabajadores tras el ERE

La crisis del sector de la automoción ya ha hecho acto de presencia en el tejido gallego. Hasta ahora, en los últimos años las bajas habían sido puntuales, siendo la más abultada las 31 personas acordadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) en Magna Seating Vigo. El pasado viernes se conoció también que el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) comunicó a su plantilla la apertura de negociaciones para despedir hasta 150 investigadores, además de lanzar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de hasta 110 días para el resto de la plantilla, formada por 893 personas. Y a estas bajas en la industria automotriz local hay que sumar también los despidos de Akwel Vigo. La plantilla de la empresa situada en el polígono de O Caramuxo, que estaba formada por 380 trabajadores, se ha visto reducida en casi 80 personas tras la aplicación del ERE, que todavía sigue abierto.

Akwel perdió en Vigo su principal contrato: la fabricación de los depósitos que utilizan la reducción catalítica selectiva o SCR por sus siglas en inglés (selective catalytic reduction), es decir, el conocido como AdBlue (compuesto de urea), de las K9 de Balaídos. Con aquella mala noticia, conocida antes del verano, el comité de empresa trasladó que la facturación de la planta se vería cercenada y sobrarían en torno a 120 personas, lo que hizo que se convocara una huelga indefinida para el 10 de julio.

Aunque la antigua MGI Coutier informó de que había superado una auditoría de Stellantis y dejó de estar en situación de new business on hold —nuevos negocios en suspenso—, pudiendo así optar a futuros proyectos con el fabricante, la dirección activó igualmente un ERE para, finalmente, 89 trabajadores. Eso sí, la plantilla levantó el paro tras lograr unos «compromisos clave» y unas buenas condiciones para aquellos que decidiesen acogerse de forma voluntaria al ERE.

Ya en la primera semana que se activó el expediente, el pasado mes, un total de 77 personas decidieron inscribirse y la empresa aceptó sus casos. Además, se hizo un despido forzoso y no hay previsión de más, al menos por el momento. Así, en total son 78 bajas en Akwel Vigo, si bien el ERE continúa abierto hasta finales marzo del próximo año y no se descarta que se sume alguno más. La empresa facturó casi 110 millones de euros en 2024, correspondiendo el 69% a proyectos con Stellantis.