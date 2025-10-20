Carlos Tavares: «El vehículo europeo se convertirá en chino»

En mes y medio se cumplirá un año de la salida de Carlos Tavares como CEO de Stellantis. Desde entonces, las entrevistas han sido contadas, pero las ha dado. Y en ellas, como es habitual en el portugués, no se cortó. La última fue la concedida al semanario galo Le Point, en la que hace un repaso a la actualidad de la automoción, de Stellantis y del futuro que viene en la industria. «El coche europeo se convertirá en chino», sentenció.

Tavares, que ahora se dedica a sus negocios hoteleros y del vino en Portugal, recordó nada más comenzar la entrevista que fue John Elkann (presidente de Stellantis) el que le llamó para trasladarle una falta de confianza y que fue él quien decidió que así no podía continuar. «Stellantis se encontraba en un momento crítico», indicó, recordando también que se optó por un «plan estratégico validado» que el grupo no le dejó llevar adelante. «Es evidente que hay cosas que no hice bien. Solo espero haber tomado buenas decisiones el 80 % de las veces. Pero no voy a entrar en el juego de la autoflagelación», reconoció.

Tras señalar que «la industria automovilística es extremadamente violenta», el portugués cree que el sector «está perdiendo el control de su destino» entre tanta regulación y que Stellantis no funcionó en su etapa porque la compañía tiene «un gran ego».

Tavares, que calificó la recuperación de la entonces PSA como su «pago» a Francia por la beca que le concedieron en su momento para estudiar ingeniería, cargó de nuevo contra Bruselas porque con sus políticas «se abrió la puerta a los chinos» y fue más allá, calificando como un «parche sobre una pierna de palo» porque «los chinos vienen a montar sus coches en Europa». «¿Qué habremos ganado? El automóvil europeo se habrá convertido en chino», resumió.