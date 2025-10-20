Aister construirá dos barcos para prácticos con destino a Centroamérica

Nuevo pedido para el naval de Vigo y su área. La empresa moañesa Aister Aluminium Shipyard ha anunciado la construcción de dos lanchas de prácticos con destino a Centroamérica. En concreto, serán una versión de su modelo de embarcación MZ12, que hasta el momento ha estado facturando como patrulleras. Tendrán aproximadamente 12 metros de eslora y se entregarán el próximo año.

Tras presentar la versión militar de su exitosos modelo HS60, producido para que la Guardia Civil dé caza a los narcos en el Estrecho o tras la entrega del barco mejillonero con destino a Bélgica, Aister sigue ganando encargos.

Según ha anunciado la compañía, este nuevo proyecto refuerza su «experiencia en la construcción naval de aluminio y en el desarrollo de buques de alto rendimiento diseñados para servicios de practicaje».

Los MZ12 Pilot son unidades de unos 12 metros de eslora por 4 de manga. Cuentan con un monocasco en V profunda construido íntegramente en aluminio. «Su diseño ha sido concebido para ofrecer una maniobrabilidad excepcional, manteniendo al mismo tiempo una excelente estabilidad en el mar», han señalado desde la empresa.

Expansión

El astillero de Moaña se encuentra negociando por más medidos. El próximo, si nada se tuerce, será para una embarcación auxiliar de casco rígido para la Marina de Camerún con un presupuesto de 162.000 euros.

Se trata de una licitación lanzada por Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIAP), como ya avanzó este medio.