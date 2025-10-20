El ahorro de las familias gallegas tiene un aliado: el Private Equity

Galicia es una tierra de ahorro, de visión a largo plazo y de compromiso con lo tangible. Desde los negocios familiares hasta las cooperativas o las empresas que vertebran el territorio, su capital siempre ha buscado impulsar valor duradero en la economía real. Hoy, una nueva generación de gallegos da un paso más al descubrir las oportunidades del capital privado —invertir en empresas que no cotizan en bolsa—, una fórmula que permite diversificar, reducir la volatilidad y obtener mayores retornos para preservar el patrimonio. Aunque no es una práctica nueva en la comunidad, donde incluso surgieron algunas de las primeras sociedades dedicadas a este tipo de inversión, durante años fue terreno exclusivo de grandes patrimonios. Ahora, la digitalización y los cambios regulatorios han abierto la puerta a una nueva etapa: la inversión accesible para más personas.

Así nace Crescenta, fintech española pionera en digitalización de la inversión en fondos de Private Equity. “Nuestro objetivo es conectar a inversores minoristas con gestores de fondos que llevan décadas obteniendo rentabilidades de más del 15% neto anual”, explica Ramiro Iglesias, su CEO y cofundador. De este modo, la empresa, que ya gestiona más de 150 millones de euros de más de 3.000 inversores, posibilita el acceso a mercados privados que quedarían fuera del alcance de la mayoría, pues sus mínimos de entrada ascienden normalmente a millones de euros.

Conectamos a inversores minoristas con gestores que llevan décadas obteniendo rentabilidades Ramiro Iglesias — CEO y confundador de Crescenta

Fondos globales que, en la década de 2014 a 2024, generaron en los mejores casos un 22% de rentabilidad, y apenas un 1,6%, en los peores. Crescenta va a por esos “top-tier”. “Puedes invertir desde 10.000 euros hasta millones, de manera digital y con la certeza de que un equipo de expertos selecciona las mejores oportunidades”, subraya el director ejecutivo. “Queremos que nuestros participantes inviertan como los mejores y con lo mejor para complementar sus carteras. Ahí reside uno de los factores diferenciales, la selección experta e independiente de producto de máxima calidad”, añade.

El actor Javier Rey protagoniza la nueva campaña de Crescenta, "Invierte como imaginas". / Javier Diez

Invierte como imaginas

La filosofía de Crescenta se refleja en su última campaña, protagonizada por el actor gallego Javier Rey, bajo el lema “Invierte como imaginas”. Un mensaje que resume su propuesta: invertir con conocimiento, transparencia y coherencia con los objetivos personales. “Nos hemos dado cuenta de que todos proyectamos nuestro futuro con ilusión —familia, estudios…—, pero muchas veces no alineamos nuestras inversiones con ese horizonte. Si piensas a cinco o diez años vista, tiene sentido que también inviertas con esa misma visión”, señala Iglesias. Esta forma de invertir se apoya en tiempos más largos, ya que los fondos necesitan varios años para transformar las empresas en las que invierten y generar valor. Un horizonte que puede convertirse en una oportunidad para construir patrimonio con sentido.

3.000 inversores y 150 millones gestionados

En Crescenta conviven tanto altos patrimonios como inversores más pequeños. Los primeros han visto una mejora de la experiencia y el producto, y los segundos la oportunidad de entrar, por primera vez, a los mercados privados con una experiencia premium.

Actualmente, la fintech tiene dos portfolios de fondos activos. Por un lado, Crescenta Private Equity Real Assets Top Performers I, FCR que invierte en una selección reducida de fondos especializados en infraestructura esencial y de vanguardia (centros de datos para IA, naves de ecommerce…). Un fondo que se caracteriza por su resiliencia en tiempos de incertidumbre y buscar un buen binomio rentabilidad-riesgo. Por otro lado, el fondo Crescenta Private Equity Buyouts Top Performers I, FCR, que invierte en una selección de fondos especializados en la estrategia de Buyouts. Este fondo tiene un objetivo de multiplicar por dos veces* la inversión inicial, e invierte en fondos que invierten en compañías sólidas con el objetivo de seguir impulsando su crecimiento.

Este tipo de empresas en las que invierten los fondos subyacentes son empresas privadas de distinta naturaleza. “A menudo se asocia el capital privado con empresas de nueva creación, pero según la estrategia que elijas pueden ser empresas privadas muy consolidadas, tecnológicas, o activos reales como hoteles o aeropuertos, señala Iglesias. De esta forma, con una sola inversión en uno de los portfolios, el inversor tiene acceso a 5 o 7 fondos subyacentes de primer nivel que a su vez invierten en más de 100 empresas. “Diversificación y selección experta”, resume Iglesias.

Galicia siempre ha sabido mirar al futuro con los pies en la tierra. Hoy, esa visión se traduce en nuevas formas de inversión que combinan tradición y progreso, prudencia y ambición. Crescenta quiere ser parte de ese movimiento: ayudar a los gallegos a invertir como imaginan: con visión, con información, acompañamiento y una gestión de calidad.