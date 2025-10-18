El superyate 'Anawa' atraca en Vigo: un peculiar buque de 100 millones de dólares

El Anawa, un superyate de exploración propiedad del empresario más rico de Brasil, Jorge Paulo Lemann, atracó esta mañana en las instalaciones de Marina Davila, en Vigo, tras una travesía desde el puerto de Funchal, en Madeira.

La embarcación, cuyo coste ronda los 100 millones de dólares -y su mantenimiento, unos 10 millones-, fue fabricada por el grupo holandés de construcción naval Damen en el año 2020. Tiene 62 metros de eslora, pero su diseño dista mucho de otras embarcaciones de recreo de lujo.

La forma de su casco se asemeja más a un buque oceanográfico, con una elevada proa muy pronunciada, aunque previsiblemente esté dotado de todos los lujos imaginables en su interior. Cuenta con capacidad para hospedar a 20 pasajeros, repartidos en 10 camarotes.

Su dueño es Jorge Paulo Lemann, un empresario brasileño de ascendencia suiza que dispone de un patrimonio próximo a los 17.000 millones de dólares.

Su trayectoria es de lo más ecléctica. Lemann, nacido en Rio de Janeiro en 1939, estudió en la prestigiosa universidad de Harvard, aunque enseguida demostró que su pasión era el tenis. Y se le daba muy bien. Hasta compitió en el campeonato de Wimbledon o el Open de Estados Unidos, además de competir con el equipo brasileño en la Copa Davis en la década de los sesenta.

Pero lo que lo ha hecho mundialmente famoso han sido sus inversiones, que lo han llevado a ser propietario -a través de 3G Capital- de cadenas de la dimensión de Burger King o compañías como Heinz o Kraft. Ha sido socio en operaciones con Berkshire Hathaway, sociedad presidida por el emblemático Warren Buffett.