Galicia consigue 12 millones del Perte de Economía Circular y movilizará el triple de inversión

Galicia se consolida como una de las regiones con mayor peso industrial en la transformación verde. Así lo corrobora la resolución provisional de la última convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dirigida a fomentar la circularidad en el sector del plástico, enmarcada en el Perte de Economía Circular y que, como dio a conocer ayer la Fundación Biodiversidad, regará el territorio gallego con casi 12 millones de euros que permitirán movilizar el triple de inversión —más de 35—, con el objetivo de reforzar el papel de nueve firmas asentadas en la comunidad en su reconversión hacia modelos más sostenibles. Encabeza la lista Aluminios Cortizo (Padrón) —que recibirá cerca de 4,6 millones de euros para llevar a cabo un proyecto de 13,8 millones—, y le siguen las empresas ourensanas Conductores Eléctricos Revi (Quintela de Canedo) —con 2,3 millones de subvención para una inversión de 6,5 millones— y Manufacturas Ibéricas (Seixalbo) —que roza los dos millones de euros en apoyos para un proyecto de 5,3 millones—. Entre las tres rondan el 75% de la financiación adjudicada a Galicia, lo que refleja el peso que cobra el sector metalúrgico y eléctrico en la nueva industria verde de la comunidad.

La cartera de Sara Aagesen también reconoce el trabajo de otras seis compañías gallegas que han decidido apostar por procesos de producción más sostenibles. En el listado figuran STAC – Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes, también con sede en Padrón (1,1 millones); Re-Life The World, de Boiro (732.000 euros); y la coruñesa ABN Pipe Systems (361.000 euros). Lo completan Porexgal (Moraña), Lupeon (Nigrán) y Alumisel (O Porriño), con ayudas que oscilan entre los 154.000 y los 289.000 euros.

Aunque el documento no detalla el fin específico de cada proyecto, estas iniciativas se enmarcan en las distintas categorías de la convocatoria, que entre otras cuestiones promueve el reciclaje, el ecodiseño, la reutilización y la mejora de procesos industriales. El total subvencionado en Galicia cubrirá, de media, un tercio del coste de los nueve proyectos que acogerá la comunidad. Y la inversión de las firmas gallegas supondrá alrededor del 7% del montante movilizado a nivel nacional dentro de esta línea del Perte.

Se quedan fuera del mismo, no obstante, proyectos como el que presentó la pontevedresa Aludec, proveedora de la automoción, y también la ourensana Humara Environment (O Carballiño).

Una convocatoria récord

La Fundación Biodiversidad subraya que esta ha sido una de las convocatorias con mayor participación de los últimos años. El presupuesto inicial de 97,5 millones de euros se amplió en 57 millones más ante la avalancha de solicitudes, acariciando los 155 millones. Se presentaron 201 iniciativas, de las cuales 125 fueron seleccionadas, impulsadas por 132 empresas, siete de ellas en grupos. El 48% de los proyectos están liderados por pymes, mientras que el resto corresponde a compañías de mayor tamaño.

En el conjunto del país, la convocatoria se salda con 151,8 millones en subvenciones que espolearán una inversión superior a los 530 millones de euros. Todos los proyectos deberán ejecutarse antes del 31 de octubre de 2027.