La AEAT se refuerza contra el tráfico ilícito con la «Gavilán I» de Rodman

El astillero vigués Rodman alcanzó ayer un nuevo hito como especialista en la construcción de todo tipo de embarcaciones en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) con la entrega de la patrullera Rodman 33, construida para el servicio de vigilancia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Bautizada como Gavilán I, la embarcación entregada tendrá su puerto base en la ría de Muros, en la provincia de A Coruña.

La nueva Rodman 33 es una patrullera costera diseñada para realizar tareas operativas en rías, bahías, desembocaduras de ríos y en general cualquier zona cercana a la costa dónde se puedan requerir sus servicios. Esta nueva embarcación, más compacta y funcional que anteriores modelos, complementará al resto de la flota en la lucha contra los tráficos ilícitos por mar.