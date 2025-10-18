Abanca, Afundación y AGEF consolidan su alianza por el futuro de la empresa familiar

Abanca, Afundación y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) renovaron ayer su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la economía gallega y fortalecer el papel de la empresa familiar como motor de riqueza y empleo en la comunidad. El convenio fue firmado por el CEO de Abanca, Francisco Botas; el director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; y el presidente de AGEF, José Bernardo Silveira.

Con esta renovación, Abanca continuará como patrocinador principal de las actividades que AGEF organice a lo largo del próximo año, reafirmando su interés por garantizar la sucesión generacional, mejorar el marco legal y fiscal de las empresas familiares y fomentar el emprendimiento en Galicia.

Durante la firma del acuerdo, Francisco Botas destacó que «prolongar esta colaboración histórica con AGEF reafirma el compromiso de Abanca con el tejido productivo gallego y con las empresas familiares, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad».

Por su parte, José Bernardo Silveira agradeció a Abanca y Afundación el apoyo recibido durante todos estos años, subrayando que ha sido fundamental para «situar a las empresas familiares gallegas en el lugar que les corresponde como principales impulsoras de la riqueza y el empleo».