Abanca, Afundación y AGEF consolidan su alianza por el futuro de la empresa familiar
REDACCIÓN
Abanca, Afundación y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) renovaron ayer su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la economía gallega y fortalecer el papel de la empresa familiar como motor de riqueza y empleo en la comunidad. El convenio fue firmado por el CEO de Abanca, Francisco Botas; el director general de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Comunicación de Abanca y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet; y el presidente de AGEF, José Bernardo Silveira.
Con esta renovación, Abanca continuará como patrocinador principal de las actividades que AGEF organice a lo largo del próximo año, reafirmando su interés por garantizar la sucesión generacional, mejorar el marco legal y fiscal de las empresas familiares y fomentar el emprendimiento en Galicia.
Durante la firma del acuerdo, Francisco Botas destacó que «prolongar esta colaboración histórica con AGEF reafirma el compromiso de Abanca con el tejido productivo gallego y con las empresas familiares, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad».
Por su parte, José Bernardo Silveira agradeció a Abanca y Afundación el apoyo recibido durante todos estos años, subrayando que ha sido fundamental para «situar a las empresas familiares gallegas en el lugar que les corresponde como principales impulsoras de la riqueza y el empleo».
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025