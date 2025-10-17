Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»

El Anawa es un superyate de exploración fabricado por el grupo holandés de construcción naval Damen en el año 2020. Tiene 62 metros de eslora, pero su diseño dista mucho de otras embarcaciones de recreo de lujo.

La forma de su casco se asemeja más a un buque oceanográfico, con una elevada proa muy pronunciada, aunque previsiblemente esté dotado de todos los lujos imaginables en su interior. Con un coste estimado en unos 100 millones de dólares, el Anawa es propiedad de Jorge Paulo Lemann, un empresario brasileño de ascendencia suiza que dispone de un patrimonio próximo a los 17.000 millones de dólares.

El «Anawa» / Damen

Su trayectoria es de lo más ecléctica. Lemann, nacido en Rio de Janeiro en 1939, estudió en la prestigiosa universidad de Harvard, aunque enseguida demostró que su pasión era el tenis. Y se le daba muy bien. Hasta compitió en el campeonato de Wimbledon o el Open de Estados Unidos, además de competir con el equipo brasileño en la Copa Davis en la década de los sesenta.

Pero lo que lo ha hecho mundialmente famoso han sido sus inversiones, que lo han llevado a ser propietario --a través de 3G Capital-- de cadenas de la dimensión de Burger King o compañías como Heinz o Kraft. Ha sido socio en operaciones con Berkshire Hathaway, sociedad presidida por el emblemático Warren Buffett.

El yate Anawa tiene un coste estimado de mantenimiento de hasta 10 millones de dólares. Cuenta con capacidad para hospedar a 20 pasajeros, repartidos en 10 camarotes. Llegará a Vigo procedente del puerto de Funchal, en Madeira, y arribará a primera hora de este sábado en las instalaciones de Marina Davila.