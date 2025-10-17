Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga

«Durante la huelga no cabe contratar personal si no es para sustituir a trabajadores que estén de baja por motivos ajenos al paro», concluye el titular del Juzgado de lo Social nº1 de Vigo, en una sentencia en la que ratifica una sanción de 30.000 euros para una empresa del sector de la automoción del área que fichó a cinco empleados cuando los trabajadores protagonizaban una protesta laboral.

Los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando el comité de empresa de Constellium Automotive, con factoría en el polígono porriñés de A Granxa, decidió convocar una huelga «contra la imposición de nuevos ritmos laborales y para rechazar el despido represivo de un trabajador». En una primera visita a las instalaciones, la Inspección de Trabajo no constató la presencia de empleados incorporados durante la vigencia de los paros.

Unos días después, sin embargo, el propio abogado de la empresa trasladó a la autoridad laboral que necesitaban contratar a ocho efectivos. La inspectora le advirtió entonces que hacerlo supondría «una infracción por vulneración del derecho de huelga, al suponer la sustitución de trabajadores huelguistas por otros no vinculados al centro de trabajo». Solo cuatro días después de esa conversación, la Inspección constató la presencia en la fábrica de tres nuevos empleados en el turno de la mañana y otros dos, que no pudo identificar, en el de la tarde.

Así pues, la funcionaria propuso una multa de 30.000 euros para Constellium por una infracción muy grave, decisión ratificada por la Consellería de Emprego. Contra esta decisión, la empresa acudió a los tribunales, que en este primer fallo rechazan sus argumentos. La resolución, de junio de este año, se podía recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Aumento de la plantilla

El centro de Constellieum en O Porriño / FDV

La multinacional, con algo más de 50 trabajadores en O Porriño, alegó que suele contratar todos los meses trabajadores temporales a través de Adecco, que luego incorpora si los considera válidos. En el caso de los tres fichajes identificados, una fue cesada, otro dejó el puesto voluntariamente y un tercero sí se sumó a la plantilla. También esgrimió que trabaja a tres turnos, y que, durante la huelga, solo lo pudo hacer a uno, la primera semana, y a dos, el resto del mes.

El juez, sin embargo, rechaza esos argumentos, pese a no haber constancia de que los contratados hayan sustituido puestos ocupados por trabajadores en huelga. «Evidentemente, aunque en un porcentaje muy pequeño, aumentaron la plantilla de la empresa (...) No sustituyeron a trabajadores de vacaciones o en situación de incapacidad temporal, etc., sino que facilitaron a la empresa mano de obra de la que no disponía durante la huelga», señala el magistrado. De aplicarse el razonamiento de la empresa, continúa el fallo, «bien pudo sustituir a todos los huelguistas».

Una vez constata la existencia de la sanción, la sentencia pasa a analizar si graduación como muy grave fue adecuada. Y también en ese aspecto avala la actuación de la autoridad laboral. El hecho de que la inspectora de Trabajo advirtiese al letrado de la compañía de las consecuencias de hacer contrataciones durante la huelga supone «una causa de agravación». Los 30.000 euros son la cuantía máxima dentro del grado mínimo para las infracciones muy graves, tal y como consta en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.