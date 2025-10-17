La plantilla de BorgWarnerVigo levanta la huelga
El comité de empresa de Borgwarner Vigo anunció la desconvocatoria de la huelga general que se inició ayer tras alcanzar un acuerdo con la dirección en materia de categorías profesionales. Según la CIG, se logró «una de las demandas más solicitadas, la actualización e inclusión de las categorías en el convenio de aplicación». En cuanto al plan de igualdad, el comité recordó que lleva tiempo denunciado el incumplimiento del II plan y la negociación del III plan. Por ello, se pactó que en un mes se constituirá la comisión negociadora, que estará supervisada por el AGA.
