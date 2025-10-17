La fallida opa del BBVA al Sabadell, desde Galicia: los empresarios celebran «que haya un banco más, y no un banco menos»

«Hay que subirse al tren en marcha... Si no, uno se arriesga a perder esta oportunidad histórica», dijo hace solo unos días el presidente del BBVA, Carlos Torres, en la recta final de la infatigable lucha que la entidad vasca ha librado durante 17 meses contra el Banco Sabadell, sobre el que lanzó una opa hostil que este jueves, como adelantó El Periódico —perteneciente a Prensa Ibérica, grupo editorial de FARO—, culminó en rechazo masivo. No habrá «un banco más preparado para el futuro», el proyecto que prometía Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La batalla —inclusive la del relato— la ha ganado la entidad catalana, que hasta esta semana ponía «los puntos sobre las íes» y aconsejaba a todos sus accionistas no aceptar la oferta pública de adquisición, recordando que había alcanzado «la mejor situación financiera de su historia» después de decir dos veces no al BBVA. «Solos nos va muy bien», zanjaba. Y así será. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas del Sabadell se ha quedado en el 25% del capital social y los derechos de voto, con lo que no habrá opción ni a una segunda opa, posible si hubiera logrado entre el 30% y el 50% como vaticinaba el mercado. No habrá por tanto concentración bancaria, algo que la empresa gallega celebró después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmara el resultado.

Apoyo unánime del empresariado gallego

«Es una excelente noticia para las empresas y anima a las entidades a seguir trabajando y apostando por Galicia», señaló este viernes Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). La patronal lo tiene claro: que el Sabadell permanezca en la comunidad, bajo el paraguas del Sabadell Gallego, no solo supondrá «una mayor oferta, diversidad y productos diferenciados», sino que también implicará «un menor riesgo de reducción del crédito y mayor estabilidad para el sector financiero local». Por ello no dudó en aplaudir que se mantenga esta «diversidad», que asegura el acceso a financiación «en condiciones competitivas». Se esfuma de igual modo la sombra en torno al posible cierre de oficinas gallegas, teniendo en cuenta que ambos bancos coinciden en muchos municipios con sucursales que habrían generado «duplicidades».

El resultado de la opa hostil «refleja lo que el mercado y los accionistas han querido expresar, y eso siempre merece respeto», resaltó por su parte María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, en declaraciones a FARO. «No todas las integraciones se dan en el momento adecuado —abundó a renglón seguido—, y creo que este desenlace muestra que las grandes decisiones necesitan tiempo, diálogo y madurez».

De igual forma se pronunció el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que calificó como «muy buena noticia» el rechazo a una concentración bancaria que habría reducido la oferta crediticia y financiera en caso de haber prosperado, igual que habría producido una merma en los servicios de asesoramiento a las pymes. «Con esta fusión se estarían poniendo las bases para crear dificultades para absorber futuros shocks económicos en el territorio y, por supuesto, una clara reducción del compromiso de inversión en el área», evidenció asimismo, dejando claro que su asociación se mostró contraria desde el inicio.

Sucursal del banco Sabadell Gallego. / Marta G. Brea

Garantía de financiación para pymes

«Valoramos de forma muy positiva que haya un banco más, y no un banco menos», comentó en paralelo el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía , José García Costas, en respuesta a la consulta realizada por este periódico. «Consideramos el mantenimiento de las dos entidades por separado como una buena noticia —explicó en esta línea—, porque el tejido empresarial necesita mantener la mayor diversidad posible de fuentes de financiación bancaria como garantía de unas mejores condiciones de acceso al crédito, muy especialmente para autónomos, micropymes y pymes: el 99% del tejido productivo de nuestra área».

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios (AJE) de Vigo y el Sur de la Provincia de Pontevedra también calificaron como un «hito relevante» el resultado confirmado por la CNMV, que da la victoria al Banco Sabadell. Su presidenta, Águeda Ubeira, indicó al Decano que este final pone de manifiesto «la fortaleza y la capacidad de resistencia de una entidad con fuerte implantación en el tejido empresarial, especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa». «Para las pymes gallegas, la continuidad de Sabadell como entidad independiente supone una noticia positiva», zanjó.