Ocho de cada 100 españoles viven con menos de 644 euros al mes

Ocho de cada cien personas en España viven con menos de 644 euros al mes y en Madrid, el 20% más rico de la población gana 5,5 veces más que el más pobre, mientras también «preocupan» Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla y León, cuyas cifras han empeorado en los últimos años.

Estas son algunas de las principales conclusiones del capítulo «Pobreza y Territorio. Comunidades Autónomas y Unión Europea» del XV Informe El Estado de la Pobreza en España de EAPN-ES, publicado este jueves por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), coincidiendo con la conmemoración, este viernes, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Según el informe, el riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa Arope) se redujo en el último año del 26,5% al 25,8% de la población, unos 12,5 millones de personas (200.000 menos), la cifra más baja desde 2014.

Para EAPN-ES se trata de una «reducción importante», que refleja la «apuesta» por políticas sociales de estos últimos años, pero «alertan frente a unas cifras que desde 2014 no han logrado bajar del 25% de la población». «Es decir, al menos una de cada cuatro personas en nuestro país se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión social en la última década», apostilló.

En este punto, indicó que los datos «varían» en función del territorio, con tasas de pobreza regionales que «duplican» la media estatal y «una clara brecha norte-sur que se mantiene constante con los años».